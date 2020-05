Leipzig

Digitale Medien rufen zunehmend die Virtualität von Dasein ins Bewusstsein. Verschiedene Anwendungen, so zum Beispiel Gesichtsfilter, erlauben es uns, unterschiedliche Bilder des Selbst zu produzieren und zu veröffentlichen. Die Koexistenz von Menschen, Cyborgs und Avataren verändert nicht nur unsere Imagination, sondern auch mögliche Identitäten und die Verhaltensformen in privaten und sozialen Räumen.

Welche Impulse halten digitale Medien für die bildende Kunst und das Ausstellen bereit? Und welche Herausforderungen und Gefahren bergen sie in sich? Tristan Schulze geht diesen Fragen in zwei neuen, zum Teil interaktiven Arbeiten in der Ausstellung "Covers" nach. "Automaton" zeigt das Potential künstlicher Intelligenz auf, "Skin" rückt das Verhältnis von Modeindustrie und den Sozialen Medien in den Fokus.

Tristan Schulze ist ein Leipziger Künstler und Dozent. Seine Arbeiten reflektieren aktuellen Entwicklungen der digitalen Welt, u.a. in der Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz, Mixed Reality oder Internet of Things Technologien.

Hai Nam Nguyen ist Stipendiat der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen an der GfZK. Das Projekt Covers ist sein Abschlussprojekt. Die Ausstellung wird gefördert durch die KdFS und den Dr. Klaus Schaffner Preis.

von PM/Red.