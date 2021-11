Leipzig

Der Winter, geliebt und gehasst, ersehnt und gefürchtet, keine Jahreszeit entzweit so sehr wie diese. Lust und Frust liegen eng beieinander.

Mit einer Fülle unterschiedlicher Objekte, Bilder und Medien sowie mit Mitmachstationen für Groß und Klein zeigt das Stadtgeschichtliche Museum die schönen und die schauerlichen Seiten des Winters und fragt nach seinem besonderen Geschmack und den Risiken.

Nun gilt Leipzig ja weder als Stadt schneereicher Winter noch des ambitionierten Wintersports. Dennoch wird der Rhythmus städtischen Lebens auch von dieser Jahreszeit geprägt und viele Leipzigerinnen und Leipziger sind über Eislaufen oder Rodeln hinaus aktiv mit dem Wintersport verbunden.

Museumsdirektor Dr. Anselm Hartinger und Projektleiterin Dr. Maike Günther, Kuratorin für Stadt- und Landesgeschichte bis 1800, bei der Ausstellungseröffnung Quelle: (c) SGM, Fotos Markus Scholz

Der Winter ist aber auch ein Naturphänomen, das eine Herausforderung an jeden Einzelnen und an die städtische Daseinsvorsorge insgesamt stellt. Einmal erlebt, bleiben eingestellte Winterdienste nach Schnee- und Kälteeinbrüchen ebenso in Erinnerung wie das mühselige Schneeschippen.

Zudem hat die zunächst harsch erscheinende Jahreszeit auch eine verletzliche Seite. Ihre Zukunft ist eng mit der Klimaentwicklung verbunden. Verliert der Winter seinen Zauber, wenn dauerhaft kein Schnee fällt? Wie verkraften Mensch und Natur diese Leerstelle, und was können wir gegebenenfalls an ihre Stelle setzen? Die Debatten um die Klimaerwärmung und deren Auswirkung sind aktueller denn je.

Winter steht aber nicht nur für Schnee, Kälte und Dunkelheit. Zu ihm gehören auch die kommerziell intensiv zelebrierte und traditionell klangvolle Weihnachtszeit, der Jahreswechsel mit der Hoffnung auf Neues und rauschende Faschingsbälle. Er bringt also eine besondere Form des kulinarischen und sinnlichen Genusses mit sich.

Das Stadtgeschichtliche Museum widmet dieser rau-besinnlichen Jahreszeit erstmals eine Ausstellung und erhellt zwischen Nostalgie, Infrastruktur, Kulturgeschichte und Klimasorge alle Facetten, die der Winter in sich trägt.

Begleitend zum Ausstellungsbesuch bietet das Museum interessierten kleinen und großen Gästen beim DIY Winter-Wunder-Land unter anderem Familienworkshops, Kurzführungen zu den Winterhotspots oder einen Eislauf-Workshop an.

SCHNEE VON GESTERN? Die Kulturgeschichte des Winters in Leipzig; Sonderausstellung vom 12. November 2021 bis 27. Februar 2022) im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig, Haus Böttchergässchen

Von PM/LMG