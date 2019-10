Leipzig

Anlass ist der 158. Geburtstag des bekannten Ägyptologen und Museumsgründers. Ägyptologen und Restauratoren präsentieren an diesem Tag die Resultate neuer Forschungen an Objekten der Leipziger Sammlung.

Unter dem Titel "Schlagen, Stechen, Hauen -oder: Die schwierige Vergangenheit der Leipziger Steingeräte" berichten Mirjam Mahn/ Robert Kuhn ( Berlin) im ersten Vortrag des Nachmittags von ihren Untersuchungen an den steinernen Werkzeugen (14: 15 Uhr, Hörsaalgebäude, Universitätsstraße, Hörsaal 8).

Zum Thema:

Ägyptisches Museum der Universität Leipzig: Öffnungszeiten, Eintrittspreise ...

Mehr News und aktuelle Ausstellungen der Leipziger Museen

Im Anschluss gewährt Massimiliano Nuzzolo ( Prag) in seinem Vortrag "The sun temple of Niuserre in Abu Ghurab: spatial semantics and decorative semiotics" Einblicke in seine Forschungen am Sonnenheiligtum des Niuserre, wobei Architektur und Dekorationsprogramm im Fokus stehen (15: 15 Uhr, Hörsaal 8).

Das Abendprogramm beginnt mit dem Vortrag von Katja Broschat ( Mainz/ Kairo). Die Restauratorin leitet im Ägyptischen Museum Kairo ein Projekt zur Konservierung und musealen Aufbereitung der metallischen und gläsernen Objekte aus dem weltberühmten Grab des Tutanchamun. Im vergangenen Jahr gab sie zusammen mit Christion Eckmann Einblicke in die goldenen Schätze des Königs.

Im diesjährigen Festvortrag "Himmlisch! Die Eisenobjekte aus dem Grab des Tutanchamun" werden den Zuhörern einerseits Gegenstände des Grabschatzes aus Bronze, Elektron und Eisen präsentiert und andererseits Hintergründe zu deren Herstellungstechniken und Herkunft gegeben. Insbesondere das Eisen wird für überraschende Ergebnisse sorgen, zumal die Eisenverhüttung zur Zeit Tutanchamuns noch unbekannt war. Was an den Eisenobjekten "himmlisch" ist, wird um 18:15 Uhr in Hörsaal 8 gelüftet.

Im Anschluss an den Abendvortrag lädt das Ägyptologische Institut/ Ägyptische Museum -Georg Steindorff-und der Freundeskreis des Ägyptischen Museums zu einem kleinen Empfang ins Kroch-Hochhaus am Augustusplatz ein.

Von PM/red.