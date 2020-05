Machern

Nach einer Corona-bedingten Schließzeit von 11 Wochen kann am kommenden Pfingstwochenende das Museum im Stasi-Bunker wieder besichtigt werden. Für den Besuch gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen, wie das Tragen eines Mundschutzes und das Einhalten des Mindestabstands. Da leider noch keine Führungen für Gruppen stattfinden können, erhalten die Gäste stattdessen beim Einlass ein Handout, das zur Information und gleichzeitig zur Besucherzählung dient.

Ein Wegeleitsystem führt durch die Anlage, um so den Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Mitarbeiter des Museums stehen an verschiedenen Orten für weitere Informationen bereit. Vor 30 Jahren wurde die geheime Ausweichführungsstelle des Leipziger Stasi-Chefs in Machern erstmalig von der Öffentlichkeit betreten. Seit fast 25 Jahren ist die Stasi-Bunkeranlage ein Museum und Teil der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“. Seit Anfang 2020 kann auch das neue Besucherzentrum besichtigt werden.

Anzeige

Das Museum ist von nun an wieder jedes letzte Wochenende im Monat für Individualbesucher geöffnet. Der Eintrittspreis beläuft sich auf 5,00 Euro pro Person. Ermäßigungsberechtigte zahlen 4,00 Euro pro Person. Zu aktuellen Information über Änderungen und weiteren Angeboten: www.runde-ecke-leipzig.de

Weitere LVZ+ Artikel

von PM/red.