Leipzig

In der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ stehen im Januar 2020 umfassende Änderungen im Bereich der ständigen Ausstellung „Stasi – Macht und Banalität“ in den früheren original erhaltenen Arbeitsräumen der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit Leipzig an.

Gemäß dem mittelfristigen Entwicklungskonzept für die Gedenkstätte wurden bereits erste Schritte umgesetzt; unter anderem wurden neue Magazinräume angemietet und eingerichtet. Im Altbau „Runde Ecke“ und im Saalbau wurden Räume freigeräumt, um zeitnah den Eingangsbereich umzubauen und dort den Besucherempfang mit Garderobe einzurichten. Als nächster notwendiger Schritt müssen deshalb Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. Der Zugang zur ständigen Ausstellung „Stasi – Macht und Banalität“ der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ ist somit vom 6. bis voraussichtlich 31. Januar 2020 nur eingeschränkt möglich.

Aktuelle Ausstellungen in der „Runden Ecke“

Die ständige Ausstellung „Stasi – Macht und Banalität“ kann in dieser Zeit lediglich täglich um 15.00 Uhr im Rahmen der öffentlichen Führung besichtigt werden.

Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr sind jedoch die Ausstellungen „ Leipzig auf dem Weg zur Friedlichen Revolution“ und „ Gwangju 1980“ zur Demokratiebewegung Südkoreas im bzw. vor dem ehemaligen Stasi-Kinosaal geöffnet. Der Zugang zum Kinosaal erfolgt über das Nachbargebäude (Goerdelerring 20). Der Eintritt zu den Ausstellungen ist frei; die Teilnahme an Führungen ist kostenpflichtig.

Der Treffpunkt für Ausstellungsführungen ist weiterhin der Eingangsbereich in der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“. Dies gilt auch für die Führung durch die Ausstellungen „ Leipzig auf dem Weg zur Friedlichen Revolution“ freitags und samstags je um 16.30 Uhr.

Stadtrundgang „Auf den Spuren der Friedlichen Revolution“ und Museum im Stasi-Bunker

Weiterhin angeboten wird auch der Stadtrundgang „Auf den Spuren der Friedlichen Revolution“. Dieser erinnert an markanten Punkten der Leipziger Innenstadt an die historische Entwicklung des Jahres 1989. Zeitgeschichte wird am Ort des Geschehens lebendig und nachvollziehbar. Die öffentliche Führung ist jeweils samstags um 14.00 Uhr; Treffpunkt ist das Hauptportal Nikolaikirche. Rundgänge für Gruppen werden nach Absprache angeboten.

Besichtigt werden kann im Januar auch wie gewohnt das Museum im Stasi-Bunker Machern. Am 25. Und 26. Januar 2020 ist das Museum jeweils von 13.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Zu besichtigen sind dabei das über fünf Hektar große, denkmalgeschützte Gesamtgelände sowie das komplette Bunkerinnere. Besucher erfahren hier unter anderem, wie die Stasi auch im Ernstfall die SED-Diktatur sichern wollte. Bereits am Freitag, den 10. Januar 2020, wird ab 15.00 Uhr das ehemalige Kommandantenwohnhaus im Museum nach aufwendigen Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten als Ausstellungs- und Besucherzentrum eröffnet.

Von PM/red.