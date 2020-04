Das Kunstkraftwerk Leipzig hat sich eine besondere Mitmach-Aktion überlegt. Unter dem Motto "Gemeinsam die Kurve flattern" ruft es dazu auf, kreativ und Teil eines gemeinsamen Kunstwerk zu werden. „Denn nur #zusammen schaffen wir es durch diese Zeit“, heißt es in dem Aufruf.

Jeder ist aufgefordert, einen Schmetterling zu gestalten, ganz nach eigenem Geschmack. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – Vorlagen gibt es auf der Webseite des Kunstkraftwerks. Dem Falter kann ein Name gegeben werden und eine persönliche Nachricht an die Welt darf ebenfalls hinzugefügt werden. Der fertige Schmetterling soll eingescannt und ans Kunstkraftwerk gesendet werden. Und dann wird er in der „Glücksfalter-Show“ tatsächlich fliegen.

Künstler des Kunstkraftwerks fügen die eingereichten Glücksfalter in eine prächtige immersive 360-Grad-Video-Show mit Musik und Effekten ein – der riesige Schwarm bunter Glücksfalter soll schon bald durch das Kunstkraftwerk Leipzig fliegen.

Alle Einsender erhalten freien Eintritt zur Premiere der „Glücksfalter-Show“, sobald das Kunstkraftwerk Leipzig wieder eröffnet hat.

Lassen Sie sich von Kunst „anstecken“ und teilen Sie die "Glücksfalter-Aktion" mit Ihren Freunden. Die Schmetterlinge können übrigens auch digital geschaffen werden. Alle Infos zur Aktion gibt es hier.