Cocktails im Garten, Papierflieger im Foyer, Lesung im Taschenlampenlicht. Nach zwei Jahren Corona-Pause gab es am 7. Mai 2022 wieder eine Museumsnacht in Halle und Leipzig – mit einem spannenden und vielfältigen Programm. Zum Fotorückblick!

So schön war die Museumsnacht in Leipzig

Rückblick So schön war die Museumsnacht in Leipzig