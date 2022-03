Leipzig

Hier ist Kreativität gefragt: Das Leipziger Bach-Museum ruft alle Hobbybäckerinnen- und konditoren dazu auf, Johann Sebastian Bach zum 337. Geburtstag eine Torte zu backen und ein Foto des Naschwerks ans Museum zu senden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können tolle Preise gewinnen.

Einsendeschluss ist der 18. März 2022

#BachsGeburtstagstorte

Auf an die Rührschüsseln! Torte backen und Motiv an torte@bach-leipzig.de schicken. Die ausführlichen Informationen und Teilnahmebedingungen sind hier zu finden!

Am 21. März werden auf dem Facebook- und Instagramkanal des Museums die drei außergewöhnlichsten Motive prämiert.

Tag der Offenen Tür und Familienfest

Natürlich muss der Bach-Geburtstag auch richtig gefeiert werden. Daher lädt das Bach-Museum am 21. März 2022 von 10 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür. Der Eintritt ist frei.

Zahlreiche Mitmachaktionen gibt es beim Familienfest am 26. März 2022 von 10 bis 18 Uhr zu entdecken. So können alte Kinderspiele neu entdeckt und zum Beispiel Papierkreisel gefaltet werden. DerThomanerNachwuchsChor und des KammerChor der Anna-Magdalena-Bach-Schule planen sogar ein gemeinsames Geburtstagsständchen für den Jubilar. Der Eintritt ist an diesem Tag ebenfalls frei.

