Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums inszenieren in dieser authentischen Kulisse die glücklichen Tage, die Friedrich Schiller 1785 mit seinen Freunden in Gohlis verbrachte. Die Komödie unter der Regie der Lehrerin Hildburg Barth erzählt von der Freundschaft des berühmten Dichters zu Christian Gottfried Körner und Joachim Göschen sowie den Schwestern Minna und Dora Stock.

Im Anschluss an die Aufführung wird das Publikum von den jungen Schauspielern durch das Haus geführt. In humorvollen szenischen Rundgängen erläutern die Guides, wie sich die feinen Leute im 18. Jahrhundert ihre Zeit in Leipzig vertrieben und wie das bäuerliche Leben im nahe gelegen Dorf Gohlis aussah.

Die Erkundungstour durch Leipzigs ältestes Bauernhaus ist besonders für Familien mit Kindern geeignet. Der Eintritt beträgt 6 €, ermäßigt 4 €, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Ein Sonntagmorgen mit Oma Schneider

Komödie und szenische Familienführung durch das Schillerhaus

22. September 2019, 17 Uhr

im Schillerhaus Leipzig