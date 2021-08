Leipzig

Ob Bastelwerkstatt oder Bodypercussion, Zeitreise zur Völkerschlacht oder Entdeckertour in die Welt der Steine – die Ausstellungshäuser bieten zahlreiche Möglichkeiten, die Sommerferien spannend zu verbringen. Unser Tipp: Mit dem Sommerferienpass der Stadt Leipzig wird die Teilnahme oft günstiger. Und, ganz wichtig: Für die meisten Angebote ist eine Voranmeldung notwendig

Ägyptisches Museum „Georg Steindorff“ der Universität Leipzig

Dienstag, 24. August 2021

Amulette aus Ton gestalten

Bastelangebot für Kinder von 6 bis 12 Jahre

Dauer: 14 bis 16 Uhr

Kosten: 1 Euro mit Ferienpass; Anmeldung notwendig

Dienstag, 31. August 2021

Altägyptische Brettspiele basteln

Bastelangebot für Kinder von 6 bis 12 Jahre

Dauer: 14 bis 16 Uhr

Kosten: 2 Euro mit Ferienpass; Anmeldung notwendig

Bach-Museum Leipzig

Bis 4. September jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag

Offene Sommerwerkstatt im Bach-Museum

Kleine und große Besucher sind eingeladen, im Museum und der Werkstatt aktiv zu sein!

Dauer: 13 bis 15 Uhr

Kosten: Eintritt frei für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, für Erwachsene im Museumseintritt inbegriffen.

Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig

Dienstag, 24. August, Donnerstag, 26. August, Freitag, 27. August 2021

Kaleidoskop und andere Schätze aus Restmaterialien

Mit Schere, Leim und Fantasie werden Stoffreste, Knöpfe und Papprollen in Schmuck oder Spielsachen verwandelt; mit Yvonne Anders (ab 7 Jahre, kostenfrei)

Dauer: 10 bis 13 Uhr

Kosten: kostenfrei mit Ferienpass Anmeldung notwendig unter: grassimak-kreativ@leipzig.de

Dienstag, 24. August, Donnerstag, 26. August 2021

LEGObau-Studio

Mit dem Lego-Experten Uwe Fischer werden fantastische Möbel-Modelle gebaut, inspiriert von Kinderstühlen der Ausstellung. Ab 10 Jahre

Dauer: 10 bis 15 Uhr

Kosten: 36 Euro mit/40 Euro ohne Ferienpass); Anmeldung notwendig an: grassimak-kreativ@leipzig.de.

Dienstag, 24. August, Mittwoch, 25. August 2021

Die bunten Bausteine üben nicht nur auf Kinder eine große Faszination aus. Quelle: Pixabay.com / Stocksnap

Für junge Sprühtalente: Locker vom Hocker!

Weiße, kubische Hocker aus festem Pappmaché erhalten ein aufregendes Dekor: Mit Sprühfarben und Masken wird unter freiem Himmel gearbeitet; mit Ute Thieme

Dauer: 11 bis 14 Uhr

Kosten: Kinder 3 Euro mit/ 5 Euro ohne Ferienpass, Erwachsene 10 Euro); Anmeldung notwendig an grassimak-kreativ@leipzig.de

Freitag, 3. September 2021

Experimentieren beim Emaillieren

Pulverisiertes Glas in vielen Farben wird auf Kupfer aufgeschmolzen; auf Wunsch mit Buchstaben und Zeichen. Es entstehen emaillierte Türschilder und Anhänger; mit Ute Thieme; ab 10 Jahre

Dauer: 10 bis 12.30 Uhr

Kosten: 3 Euro mit/ 5 Euro ohne Ferienpass; Anmeldung notwendig an grassimak-kreativ@leipzig.de

Mendelssohnhaus Leipzig

Mittwoch, 1. September 2021

Brummteufel selbst gemacht

Spiele im Workshop auf verschiedenen Instrumenten aus Alltagsmaterialien und bau dir anschließend dein Lieblingsinstrument selbst. Dann kannst du zu Hause weiter musizieren! Empfohlen für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Dauer: 15 bis 17 Uhr

Kosten: 2 Euro mit/ 3 Euro ohne Ferienpass. Anmeldung notwendig unter l.hoffmann@mendelssohn-stiftung .de oder 0152 02773175

Mittwoch, 1. September, Donnerstag, 2. September 2021

Orchester digital

Tauche mit uns in die Welt der Orchestermusik ein. Entdecke die verschiedenen Orchesterinstrumente und sei in unserem Effektorium selbst mal Dirigent! Empfohlen für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Dauer: 9.30 bis 10.30 Uhr

Kosten: 2 Euro mit/ 3 Euro ohne Ferienpass. Anmeldung notwendig unter l.hoffmann@mendelssohn-stiftung .de oder 0152 02773175

Einmal selbst Dirigent sein? Das können Ferienkinder im Leipziger Mendelssohnhaus. Quelle: André Kempner

Donnerstag, 2. September 2021

Bodypercussion mit Mendelssohn

Was ist eigentlich Rhythmus und warum spielt er in der Musik eine so große Rolle? Neben der Beantwortung dieser Frage bringen wir unseren Körper zum Klingen und musizieren zur Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy mit Bodypercussion und Alltagsgegenständen. Empfohlen für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Dauer: 15 bis 16 Uhr

Kosten: 2 Euro mit/ 3 Euro ohne Ferienpass. Anmeldung notwendig unter l.hoffmann@mendelssohn-stiftung .de oder 0152 02773175

Museum für Druckkunst Leipzig

Dienstag, 24. August, 31. August 2021

Feine Buntpapiere herstellen

Wir tauchen ein in die Welt der Farben, Strukturen und Muster! Gemeinsam erschaffen wir feinste Kleisterpapiere mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Das macht einfach nur Spaß und die Ergebnisse bringen uns immer wieder zum Staunen! Das „Buntpapier“ lässt sich auf unterschiedlichste Weise weiterverwenden – für Papier- und Buchbindearbeiten, Schachtelbau und vieles mehr!

Dauer: 10 bis 12 Uhr

Kosten: 4 Euro mit Ferienpass / 5 Euro ohne Ferienpass, inklusive Material, rechtzeitige Anmeldung erforderlich

Donnerstag, 26. August, 5. September 2021

Hefte binden und andere Papierarbeiten

Mit feinem Papier, Nadel, Faden und Leim binden wir Hefte, Leporellos und Mappen. Außerdem stellen wir verschiedene Behälter und Schachteln her – zum Verschenken und Aufbewahren kleiner Dinge.

Dauer: 10 bis 12 Uhr

Kosten: 4 Euro mit Ferienpass / 5 Euro ohne Ferienpass, inklusive Material, rechtzeitige Anmeldung erforderlich

Naturkundemuseum Leipzig

Mittwoch, 25. August und 1. September, Donnerstag, 26. August und 2. September 2021

Schachtel-Tiere – Unsere Lieblingsobjekte vor dem Umzug

Känguru, Eisbär und Co. warten bereits sehnsüchtig auf den Umzug des Museums. Bei unserem Besuch berichten sie aus ihrem Leben vor dem und im Museum. Gemeinsam erkunden wir die erste Etage des Naturkundemuseums Leipzig und setzen uns mit den wilden Tieren auseinander. Das Mindestalter beträgt fünf Jahre.

Beginn: 9, 10 und 11 Uhr

Dauer: 45 Minuten

Kosten: kostenfrei mit Ferienpass / 1 Euro ohne Ferienpass; Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine Anmeldung ist zwingend erforderlich unter 0341 98821-13 oder service.naturkundemuseum@leipzig.de

Dienstag, 24. August, Donnerstag, 26. August und 2. September, Freitag, 27. August und 3. September

Im Naturkundemuseum geht es auf Entdeckungsreise in die Welt der Steine (Featurebild) Quelle: Pixabay.com / Aldk

Die ewige Reise der Steine

Manche benutzen wir zum Bauen, einige kann man essen, andere funkeln wunderschön: Die Welt der Minerale und Gesteine ist abwechslungsreich und voller Überraschungen! Gemeinsam schauen wir uns an, wie sie entstehen und welche besonderen Eigenschaften sie haben. Als besonderes Highlight kosten wir ausgewählte Mineralien. Alter: 8 bis 12 Jahre

Beginn: 14 Uhr (donnerstags), 10 Uhr (dienstags und freitags)

Dauer: 1,5 Stunden

Kosten: 2 Euro mit Ferienpass / 4 Euro ohne Ferienpass, Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine Anmeldung ist zwingend erforderlich unter 0341 98821-13 oder service.naturkundemuseum@leipzig.de

Schillerhaus Leipzig

Dienstag, 31. August 2021

Schreibwerkstatt Kalligraphie

Die „Kunst des schönen Schreibens“, das ist die Kalligraphie. In unserer Schreibwerkstatt laden wir dazu ein, euch im Schreiben und Papier gestalten wie zu Schillers Zeiten zu erproben. Mit verschiedenen Schreibfedern könnt ihr eure Ideen auf schöne Papiere bringen und eure Ergebnisse dann stolz nach Hause tragen. Eine Schreib- und Gestaltungswerkstatt für Kinder ab 7 Jahren.

Dauer: 14 bis 15.30 Uhr

Kosten: 2 Euro mit Ferienpass, 3 Euro ohne, 4 Euro Erwachsene (inkl. Material); Anmeldung erforderlich unter: 0341/5662170

Mittwoch, 25. August 2021

Gartenkräuterzauber

Kommt mit auf eine Entdeckungstour rund um die bunte Kräutermischung in unserem Schillergarten. Aber auch andere Pflanzen zum Erfreuen und Genießen werden uns dabei begegnen. Aus unserem reichen Kräuterschatz stellen wir gemeinsam etwas her, was ihr dann mit nach Hause nehmen könnt. Mehr wird noch nicht verraten… Ab 7 Jahren.

Dauer: 14 bis 15.30 Uhr

Kosten: 2 Euro mit Ferienpass, 3 Euro ohne, 4 Euro Erwachsene (inkl. Material) Anmeldung erwünscht unter: 0341/566217

Workshop Gartenzauber mit Basteln eines Kräutersäckchens. Quelle: SGM

Schulmuseum Leipzig

Dienstag, 24. August 2021

Schulstunde anno 1900

Mit Matrosenhemd, Schürze und Schiefertafel erlebt ihr eine Schulstunde wie vor 120 Jahren. Ab 6 Jahren

Beginn: 12 Uhr, 14 Uhr

Dauer: 1 Stunde

Kosten: mit Ferienpass kostenlos, ohne Ferienpass 3 Euro; Anmeldung erforderlich unter 0341 123-1144 oder schulmuseum@leipzig.de

Montag, 30. August 2021

Schreibwerkstatt für Einzelbesucher und Familien

Greife zu Tinte und feiner Feder und übe dich im Umgang mit den historischen Geräten. Ab 6 Jahren

Dauer: 14 bis 15 Uhr

Kosten: mit Ferienpass kostenlos, ohne 3 Euro; Anmeldung erforderlich unter 0341 123-1144 oder schulmuseum@leipzig.de

Stadtgeschichtliches Museum im Alten Rathaus

Donnerstag, 2. September 2021

Ronnys Rathaus Rallye

Wie lang ist das Alte Rathaus, wer hat es gebaut, was bedeuten die eingemeißelten Bilder in der Fassade und wer ist überhaupt Ronny? Auf den Spuren von Baumeister Hieronymus Lotter – alias Ronny – erforschen wir das Alte Rathaus spielerisch von außen und gehen diesen und anderen spannenden Fragen über die Geschichte und Architektur des Bauwerkes auf den Grund.

Am Ende nimmt jeder ein kleines Andenken an Leipzigs Wahrzeichen mit nach Hause. Familienführung

Dauer: 14 bis 15.30 Uhr

Kosten: 1 Euro; Anmeldung unter 0341 9651340 oder stadtmuseum@leipzig.de

Stadtgeschichtliches Museum / Haus Böttchergäßchen

Donnerstag, 26. August 2021

Leipzig To Go!

Gemeinsam erkunden wir, warum Leipzig eine besondere Stadt ist. Wir begegnen mutigen Menschen, wilden Tieren und großen Träumen. Mit Schablonen und Stempeln halten wir im Anschluss die Stadt auf Stoffbeuteln fest.

Dauer: 14 bis 15.30 Uhr

Kosten: 3 Euro mit Ferienpass/ 4 Euro ohne Ferienpass (jeweils inklusive Material) Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0341/9651340. Maximale Teilnehmerzahl: 10 Personen / 4 Familien

Völkerschlachtdenkmal Leipzig und Forum1813

Montag, 23. August 2021

Place de Leipzig“ – die Stadt zur Napoleonzeit

Diorama zur Völkerschlacht bei Leipzig im Forum 1813 am Völkerschlachtdenkmal Quelle: Markus Scholz/SGM

1813 wütete die Völkerschlacht vor den Toren Leipzigs. Aber auch die Jahre davor und danach waren für die Leipzigerinnen und Leipziger von allerhand Herausforderungen gezeichnet. In der Familienführung finden wir heraus, wie die Bevölkerung vor über 200 Jahren lebte und welchen Einfluss Napoleon auf ihren Alltag hatte. Wir lassen Persönlichkeiten aus der Vergangenheit zu Wort kommen und küren das spannendste Ausstellungsobjekt des Museums Forum 1813.

Beginn: 14 Uhr

Kosten: Im Eintrittspreis enthalten.

Samstag, 28. August 2021

Live vom Völkerschlachtdenkmal – Podcast

Wie lange klingt ein Ton in der Ruhmeshalle nach und was kann man den Besucherinnen und Besuchern mit einem Mikrofon alles entlocken? - Wir probieren es aus und halten unsere Aufnahmen in kleinen Podcast-Folgen fest. Ab 10 Jahren, maximal 12 Teilnehmende.

Dauer: 10-12 Uhr

Kosten: Kostenfrei; Anmeldung notwendig unter besucherservice@voelkerschlachtdenkmal-leipzig.de oder Telefon 0341 / 241687142

Samstag, 4. September 2021

Workshop: Wie in echt

Gießen mit Völkerschlachtdenkmal-Gipsformen. Wie in echt – nur etwas kleiner. Ab 8 Jahren.

Dauer: 10 bis 12 Uhr

Kosten: 3 Euro Materialkosten; Anmeldung notwendig unter: besucherservice@voelkerschlachtdenkmal-leipzig.de oder Telefon 0341/241687142. Maximale Teilnehmerzahl: 10 Personen

Zeitgeschichtliches Forum Leipzig

Donnerstag, 26. August und 2. September 2021

Dauerausstellung „Das Westpaket“

Interaktiver Rundgang durch die Dauerausstellung für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren

Dauer: 11 bis 12 Uhr

Kosten: kostenfrei, Anmeldung beim Besucherdienst unter Telefon 0341/2220400 oder besucherdienst - leipzig@hdg.de

Zinnfigurenmuseum im Torhaus Dölitz

Sommeraktion – ermäßigter Eintritt

In den sächsischen Sommerferien zahlen alle den ermäßigten Eintrittspreis von 3 Euro (statt 5 Euro). Für Kinder unter 7 Jahren ist der Eintritt frei.

Stand: 18. August 2021 / Alle Angaben ohne Gewähr

