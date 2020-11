Leipzig

Es ist der zweite Lockdown für die sächsischen Museen in diesem Jahr. Die aktuelle Verordnung* gilt zunächst bis zum 28. Dezember 2020.

In dieser Zeit wollen die Leipziger Häuser, wie auch schon im Frühjahr, mit verschiedenen Online-Rundgängen und über ihre Social-Media-Kanäle unter dem Hashtag #closedbutopen auch während des aktuellen Lockdowns mit den Besuchern in Kontakt bleiben.

So gibt das Museum für Druckkunst Leipzig in den nächsten Wochen wieder zahlreiche digitale Einblicke in die Dauerausstellung und deren einzelne Themenbereiche sowie in die Schätze der Bibliothek und Depots. Erfahren Sie hier mehr!

Das Schumann-Haus lädt in Zusammenarbeit mit der Leipziger Notenspur zum virtuellen 360°-Grad-Rundgang durch die Museumsräume. hier können Besucher sich virtuell in der ehemaligen Wohnung von Robert und Clara Schumann umschauen - und das, wann immer sie mögen. Erfahren Sie hier mehr!

Fans klassischer Musik lädt das Stadtgeschichtliche Museum immer freitags digitalen Klangpause. Die mittäglichen Kurzkonzerte beginnen jeweils 12.30 Uhr. Erfahren Sie hier mehr!

Da auch in die GfZK aktuell keine Besucher rein dürfen, verlegt die Galerie Teile der aktuellen Fotoausstellung "Shunk Kender" eben nach draußen und projiziert auf die Außenfassade ausgewählte Bilder der Schau. Zudem laden Direktorin Franciska Zólyom Kuratorin Julia Schäfer auf Instagram zu digitalen Führungen.

Für Anfang des kommenden Jahres hoffen alle betroffenen Institutionen, wie es beispielhaft das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig auf der eigenen Website schreibt: „...Sie bald wieder gesund in unseren Häusern begrüßen zu dürfen.“

(*Stand: 30. November 2020)

Von red.