Leipzig

Welche Ausstellungsstücke sind besonders spannend? Was bleibt in Erinnerung? Welche Geschichten können erzählt werden? Diese und andere Fragen können die Teilnehmenden des Projektes „Museum in a Clip“ in einem vierstündigen Museumsbesuch audio-visuell beantworten: Die Clips werden bearbeitet und auf dem MIC-YouTube-Kanal veröffentlicht.

Lesen Sie auch Mehr News und aktuelle Infos der Leipziger Museen

Die Teilnahme am Projekt ist kostenfrei. Der Projektträger übernimmt auch etwaige Eintrittsgelder in den Museen. Das Anmeldeformular, eine Übersicht der beteiligten Museen und Beispielclips gibt es unter www.museum-in-a-clip.de.

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Projektanzahl ist begrenzt – frühzeitige Buchung über die frisch relaunchte Projektwebseite wird empfohlen.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von PM/LMG