Zur Museumsnacht wollten am 8. Mai 2021 wieder 79 Ausstellungshäuser mit besonderen Programmen bis Mitternacht und darüber hinaus unter Einhaltung der Hygiene und Abstandsregeln für Besucher öffnen.

„Eine Veranstaltung vom Format einer gemeinsamen Museumsnacht benötigt in vielfacher Hinsicht Planungssicherheit. Da die Dynamik des Virus keine mittel- bis langfristigen Prognosen zulässt, wird 2021 auf eine Durchführung verzichtet. Die Entscheidung wurde bereits jetzt getroffen, um Ausgaben bei einer kurzfristigen Absage zu vermeiden“, heißt es dazu von offizieller Stelle.

„Der Kampf gegen die Pandemie hat oberste Priorität“

Dr. Skadi Jennicke, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur Leipzig erklärt: „Museen sind integraler Bestandteil und bedeutende Orte unseres gesellschaftlichen Lebens. Deshalb schmerzt mich die erneute notwendige Absage der Museumsnacht, doch der Kampf gegen die Pandemie hat nach wie vor oberste Priorität. Die Museen tragen die Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus solidarisch mit, auch wenn diese zu erheblichen Einschränkungen führen.“

Dr. Judith Marquardt, Beigeordnete für Kultur und Sport der Stadt Halle (Saale), ergänzt: „Die gemeinsame Museumsnacht ist seit Jahren eine beliebte Tradition, die viele Menschen in Halle und Leipzig mobilisiert. Ihr Erfolg wird von gemeinsamen Erlebnissen, der anregenden Vielfalt der Veranstaltungsorte und den zahlreichen Begegnungen getragen. Die Absage schmerzt alle teilnehmenden Einrichtungen und auch mich persönlich. Aber ich hoffe sehr, dass wir im kommenden Jahr zur Museumsnacht endlich wieder städteübergreifend schauen und staunen – und einander begegnen können.“

Alternative Angebote und Social-Media-Aktionen geplant

Geplant sind stattdessen alternative Angebote, wie eine gemeinsame Videobotschaft der Museen in beiden Städten und die Präsentation der Museen auf den Social Media-Kanälen der Museumsnacht.

Die gemeinsame Museumsnacht ist eines der bekanntesten Kulturereignisse in der Metropolregion Mitteldeutschland und lockt jährlich Zehntausende in die Leipziger und Halleschen Museen. Zehn Jahre lang war diese Frühlingsnacht Höhepunkt des Museumsjahres in beiden Städten. Die Museumsnacht 2022 ist am 7. Mai geplant.

