Leipzig

Es war ein der Tag der Nachbarschaft, zu dem die Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) Leipzig geladen hatte – mit Flohmarkt, Kuchenbasar, Tischtennis und einer künstlerischen Pflanzentausch-Aktion, initiiert von Inga Kerber und Bernd Krauß auf der GfZK-Terrasse.

Auf dem Rasen hinter dem GfZK-Neubau konnte zudem Tennis gespielt werden. Um den richtigen Style kümmerten sich die Profis von Grand Beauty Salon, einem transkulturellen Schönheitssalon, wo professionelles Haareschneiden und -färben, Nägel lackieren und Henna-Tattoos angeboten wurden.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Neben der „Fairteilung“ von geretteten Lebensmitteln durch den Leipziger foodsharing-Bezirk hatten auch das anliegende Café Kapital und die Bäckerei Backstein durchgehend geöffnet.

In den Innenräumen der GfZK fanden – neben den aktuellen Ausstellungen – Workshops statt. So waren Kinder sowie Erwachsene in Begleitung von Kindern zur Dot Boss Lego-Werkstatt (im GfZK-Neubau) eingeladen.

Von PM/LMG