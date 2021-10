Leipzig

Mit dem Zukunftsprogramm „REINVENTING GRASSI.SKD 2021-23“, gefördert durch die „Initiative für ethnologische Sammlungen“ der Kulturstiftung des Bundes, soll in den nächsten Jahren das Museum weitreichend umgestaltet werden. Schritt für Schritt soll es sich zu einem Netzwerkmuseum wandeln, in dem verschiedene Stimmen zu Wort kommen und sich unterschiedliche Orte miteinander verbinden – kritische Perspektiven auf die ethnologischen Sammlungen, deren Erwerbs- und Ausstellungsgeschichte inklusive.

Am 2. Dezember 2021 wollen die Verantwortlichen den ersten Teil, der sich den Gründungsnetzwerken des Museums, den Sammlungen und aktuellen Debatten um Restitution stellt, eröffnen.

Bis dahin soll außerdem zusammen mit jungen Erwachsenen an postkolonialen Zukunftsperspektiven gearbeitet, Roboter für ein neues Besucher*innenerlebnis getestet, die Ausstellungsräume nach und nach umgebaut und insgesamt dem Museum ein neuer Look gegeben werden.

Einen Blick hinter die Kulissen des geschlossenen Grassi Museums für Völkerkunde Leipzig gab es am 6. Oktober 2021. Das Haus konzipiert seine Sammlungspräsentation neu.

In ausgewählten Vorab-Führungen können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen des sich wandelnden Hauses werfen. Die nächste Möglichkeit bietet sich am 3. November 2021. Die Teilnahme an den kostenfreien Führungen um 14 und 16 Uhr ist nur nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 0351 4914 2000 oder per Mail an besucherservice@skd.museum möglich.

