Saisoneröffnung im Bergbau-Technik-Park Großpösna

Laut der sächsischen Corona-Sschutzverordnung § 4 Absatz 2 Nummer 12, dürfen ab dem 15. März 2021 Museen, Galerien und Gedenkstätten mit vorheriger Terminbuchung und Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung wieder öffnen. Sollte sich der Sieben-Tage-Inzidenzwert auf 100.000 Einwohner im Freistaat Sachsen und im jeweiligen Landkreis an weiteren 14 Tagen auf einen Inzidenzwert über 100 erhöhen, kann der Landkreis oder die Kreisfreie Stadt eine erneute Schließung anordnen!

Daher bitten die Betreiber alle Besucherinnen und Besucher um eine vorherige Anmeldung und eine Terminvereinbarung per Email an info@bergbau-technik-park.de oder telefonisch unter: 034297 / 140127, an Wochenenden und Feiertagen unter: 0152 / 25226557.

Zum Thema:

Bergbau-Technik-Park: Öffnungszeiten, Eintrittspreise, mehr...

Mehr News und aktuelle Infos der Leipziger Museen

Alle Gäste müssen sich bis auf weiteres bei ihrem Besuch registrieren. Die Kontaktdaten werden vier Wochen gespeichert und dann gelöscht. Sollte in der Zwischenzeit ein Infektionsfall bekannt werden, können über eine Recherche die Personen ermittelt werden, die sich im gleichen Zeitraum wie die infizierte Person in der Einrichtung aufgehalten haben. Die Recherche erfolgt auf Anforderung des jeweils zuständigen Gesundheitsamtes.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kontaktdaten der ermittelten Personen werden nur an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben, so dass mögliche Infektionsketten nachverfolgt und ggf. durch geeignete Schutzmaßnahmen durchbrochen werden können.

Von PR/LMG