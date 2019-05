Leipzig

Da Vincis Erfindungen, Raffaels Madonnen und Michelangelos Fresken für die Sixtinische Kapelle gehörten zum eindrucksvollen Bilderreigen der spektakulären 360-Grad-Videoshow: Mit Ausschnitten aus der Klang- und Videoinstallation „Giganten der Renaissance“ war das Leipziger Kunstkraftwerk erstmals bei der Museumsnacht dabei, die am Sonnabend in 80 Sammlungen in Leipzig und Halle lockte.

Im ehemaligen Heizhaus in Lindenau bewegen sich die Besucher durch den Raum, um die Kunstwerke stets aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Für viele Museumsbesucher, die das Kunstkraftwerk noch nicht kannten, war es die Entdeckung.

Zur Galerie Rund 80 Sammlungen und Museen hatten geöffnet, Tausende kamen: Die Museumsnacht 2019 in Leipzig war erneut ein Besuchermagnet.

In der Stadt strömten die Neugierigen derweil ins Bildermuseum, um die spektakuläre Schau mit Werken von Yoko Ono zu bewundern. Begeistert war das Publikum von der Performance von Echo Morgan, die sich in Steine hüllte. „Vorhang auf!“ hieß es aber auch in vielen anderen Häusern.

Die Besucher hatten ihren Spaß: im „Spielcasino“ im Ägyptischen Museum, beim Tanz im Alten Rathaus mit Bodo Seifert sowie Lipsi-Erinnerungen im Stadtgeschichtlichen Museum, an der Rüsselkäfer-Expertenstation im Naturkundemuseum sowie der Live-Escape Challenge in der Pfeilerhalle des Grassi-Museums.

Von Mathias Orbeck