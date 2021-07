Sommerferienprogramm: Das ist los in den Leipziger Museen

Leipzig

Ob Bastelwerkstatt oder Trickfilmworkshop, Zeitreise oder Entdeckertour in die Welt der Insekten – die Ausstellungshäuser bieten zahlreiche Möglichkeiten, die Sommerferien spannend zu verbringen. Unser Tipp: Mit dem Sommerferienpass der Stadt Leipzig wird die Teilnahme oft günstiger. Und, ganz wichtig: Für die meisten Angebote ist eine Voranmeldung notwendig.

Bach-Museum Leipzig

Dienstag, 3.August bis Freitag, 6. August

Sommerwerkstatt im Bach-Museum

Kleine und große Besucher sind eingeladen, im Museum und der Werkstatt aktiv zu sein!

Dauer: 13 bis 15 Uhr

Kosten: Eintritt frei für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, für Erwachsene im Museumseintritt inbegriffen.

Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig

Dienstag, 27. Juli – Freitag, 30. Juli, Dienstag, 3. August – Freitag, 06. August 2021

Dig it? Legoworkshop mit Uwe Fischer

In einem viertägigen Workshop entwerft ihr eine Welt aus tausenden Legosteinen und erforscht waghalsige Verbindungen in den digitalen Raum. Jeder Stein ein Pixel, jeder Pixel ein Stein. Wir benutzen Legosteine, Nadel und Faden, Mikrochips und Bluetooth. Sommerferienkurs für Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren.

Dauer: Mehrtageskurs täglich 10 bis 15 h

Kosten: Die Teilnahme ist kostenfrei. Aufgrund der geltenden Sicherheitsmaßnahmen ist die Teilnehmerzahl auf maximal zehn Personen beschränkt. Anmeldung: foryou@gfzk.de oder 0341-1408117

Die Faszination der bunten Bausteine ist seit Generationen ungebrochen Quelle: Pixabay.com / StockSnap

Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig

Dienstag, 27. Juli, Mittwoch, 28. Juli 2021

Trickfilmstudio: Wie Kinderstühle fliegen lernen

Im Trickfilmstudio werden Stühle zum Leben erweckt: Sie tanzen, schaukeln, krachen. Mit der Stop-Motion-Technik ist alles (un)möglich! Mit Antje Ingber, ab 9 Jahre

Dauer: 10 bis 13 Uhr

Kosten: 3 Euro mit/5 Euro ohne Ferienpass Anmeldung notwendig unter: grassimak-kreativ@leipzig.de.

Dienstag, 27. Juli, Mittwoch 28. Juli 2021

Verstickt nochmal!

Eine Erkundung der aktuellen Sonderausstellung „Cultural Affairs“. Anschließend werden Kissenbezüge oder Mini-Teppiche hergestellt mit der Technik der Punch Needle. Mit Marta Hoba. Ab 10 Jahre

Dauer: 11 bis 14 Uhr

Kosten: 3 Euro mit/5 Euro ohne Ferienpass); Anmeldung notwendig an: grassimak-kreativ@leipzig.de.

Mendelssohnhaus Leipzig

Dienstag, 27. Juli, Mittwoch, 28. Juli, Dienstag, 3. August, Mittwoch, 4. August 2021

Brummteufel selbst gemacht

Spiele im Workshop auf verschiedenen Instrumenten aus Alltagsmaterialien und bau dir anschließend dein Lieblingsinstrument selbst. Dann kannst du zu Hause weiter musizieren! Empfohlen für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Dauer: 9.30 bis 11.30 Uhr

Kosten: Kosten: 2 Euro mit/ 3 Euro ohne Ferienpass. Anmeldung notwendig unter l.hoffmann@mendelssohn-stiftung .de oder 0152 02773175

Dienstag, 27. Juli, Mittwoch, 28. Juli, Dienstag, 3. August, Mittwoch, 4. August 2021

Orchester digital

Tauche mit uns in die Welt der Orchestermusik ein. Entdecke die verschiedenen Orchesterinstrumente und sei in unserem Effektorium selbst mal Dirigent! Empfohlen für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Dauer: 15 bis 16 Uhr

Kosten: 2 Euro mit/ 3 Euro ohne Ferienpass. Anmeldung notwendig unter l.hoffmann@mendelssohn-stiftung .de oder 0152 02773175

Museum für Druckkunst Leipzig

Dienstag, 27. Juli, 3. August 2021

Feine Buntpapiere herstellen

Wir tauchen ein in die Welt der Farben, Strukturen und Muster! Gemeinsam erschaffen wir feinste Kleisterpapiere mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Das macht einfach nur Spaß und die Ergebnisse bringen uns immer wieder zum Staunen! Das „Buntpapier“ lässt sich auf unterschiedlichste Weise weiterverwenden – für Papier- und Buchbindearbeiten, Schachtelbau und vieles mehr!

Dauer: 10 bis 12 Uhr

Kosten: 4 Euro mit Ferienpass / 5 Euro ohne Ferienpass, inklusive Material, rechtzeitige Anmeldung erforderlich

Donnerstag, 29. Juli, 5. August 2021

Hefte binden und andere Papierarbeiten

Mit feinem Papier, Nadel, Faden und Leim binden wir Hefte, Leporellos und Mappen. Außerdem stellen wir verschiedene Behälter und Schachteln her – zum Verschenken und Aufbewahren kleiner Dinge.

Dauer: 10 bis 12 Uhr

Kosten: 4 Euro mit Ferienpass / 5 Euro ohne Ferienpass, inklusive Material, rechtzeitige Anmeldung erforderlich

Naturkundemuseum Leipzig

Mittwoch, 28. Juli und 4. August, Donnerstag, 29. Juli und 5. August 2021

Alle zusammen – Tiere, die in Staaten leben

Ausstellungsrundgang; das Mindestalter beträgt fünf Jahre.

Beginn: 9, 10 und 11 Uhr

Dauer: 45 Minuten

Kosten: kostenfrei mit Ferienpass / 1 Euro ohne Ferienpass; Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine Anmeldung ist zwingend erforderlich unter 0341 98821-13 oder service.naturkundemuseum@leipzig.de

Donnerstag, 29. Juli und 5. August, Freitag, 30. Juli und 6. August

Mit mehr als nur dem bloßen Auge – Insekten auf der Spur

Workshop, das Mindestalter beträgt 12 Jahre.

Beginn: 15 Uhr (donnerstags), 10 Uhr (freitags)

Dauer: 1,5 Stunden

Kosten: 2 Euro mit Ferienpass / 4 Euro ohne Ferienpass, Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine Anmeldung ist zwingend erforderlich unter 0341 98821-13 oder service.naturkundemuseum@leipzig.de

Schillerhaus Leipzig

Mittwoch, 28. Juli 2021

Schreibwerkstatt Kalligraphie

Die „Kunst des schönen Schreibens“, das ist die Kalligraphie. In unserer Schreibwerkstatt laden wir dazu ein, euch im Schreiben und Papier gestalten wie zu Schillers Zeiten zu erproben. Mit verschiedenen Schreibfedern könnt ihr eure Ideen auf schöne Papiere bringen und eure Ergebnisse dann stolz nach Hause tragen. Eine Schreib- und Gestaltungswerkstatt für Kinder ab 7 Jahren.

Dauer: 14 bis 15.30 Uhr

Kosten: 2 Euro mit Ferienpass, 3 Euro ohne, 4 Euro Erwachsene (inkl. Material); Anmeldung erforderlich unter: 0341/5662170

Dienstag, 3. August 2021

Fächer-Geheimnisse

Wir lassen euch hinter die Geheimnisse der „Fächersprache“ schauen. Was hat es damit auf sich? Welche Arten von Fächern gibt es überhaupt und wozu können sie alles benutzt werden? Die spannende Erfolgsgeschichte des Fächers wollen wir mit euch erkunden und ihr könnt auch euren eigenen Fächer bauen. Natürlich zum mit nach Hause nehmen! Für Kinder ab 7 Jahren.

Dauer: 14 bis 15.30 Uhr

Kosten: 2 Euro mit Ferienpass, 3 Euro ohne, 4 Euro Erwachsene (inkl. Material); Anmeldung erforderlich unter: 0341/5662170

Sonntag, 8. August 2021

Gartenkräuterzauber

Kommt mit auf eine Entdeckungstour rund um die bunte Kräutermischung in unserem Schillergarten. Aber auch andere Pflanzen zum Erfreuen und Genießen werden uns dabei begegnen. Aus unserem reichen Kräuterschatz stellen wir gemeinsam etwas her, was ihr dann mit nach Hause nehmen könnt. Mehr wird noch nicht verraten… Ab 7 Jahren.

Dauer: 14 bis 15.30 Uhr

Kosten: 2 Euro mit Ferienpass, 3 Euro ohne, 4 Euro Erwachsene (inkl. Material) Anmeldung erwünscht unter: 0341/566217

Schulmuseum Leipzig

Dienstag, 27. Juli 2021

Schulstunde anno 1900

Mit Matrosenhemd, Schürze und Schiefertafel erlebt ihr eine Schulstunde wie vor 120 Jahren. Ab 6 Jahren

Beginn: 12 Uhr, 14 Uhr

Dauer: 1 Stunde

Kosten: mit Ferienpass kostenlos, ohne Ferienpass 3 Euro; Anmeldung erforderlich unter 0341 123-1144 oder schulmuseum@leipzig.de

Montag, 2. August 2021

Buchwerkstatt für Einzelbesucher und Familien

Fertige dir dein eigenes Buch mit Pappeinband und japanischer Fadenbindung. Ab 10 Jahren

Dauer: 14 bis 15.30 Uhr

Kosten: mit Ferienpass kostenlos, ohne 3 Euro; Anmeldung erforderlich unter 0341 123-1144 oder schulmuseum@leipzig.de

Kreativangebot im Kindermuseum des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig Quelle: Eva Lusch/SGM

Stadtgeschichtliches Museum / Haus Böttchergäßchen

Dienstag, 27. Juli 2021, und Donnerstag, 5. August 2021

Ecken entdecken!

In den Sommerferien zieht es uns ins Freie! Mit unseren Liegestühlen, Spiel und Spaß im Gepäck erkunden wir ungewöhnliche Orte in Leipzig. Wir treffen interessante Menschen, halten Gesichter und Geschichten fest und sammeln Träume für die Stadt. Am 27. Juli entdecken wir den Lene-voigt-Park und am 5. August den Obstgarten der Annalinde; eine Kooperation mit dem Mühlstraße 14 e.V.

Dauer: 16 bis 19 Uhr

Kosten: kostenfrei, offenes Angebot ohne Anmeldung und Teilnehmerbeschränkung

Donnerstag, 5. August 2021

Leipzig To Go!

Gemeinsam erkunden wir, warum Leipzig eine besondere Stadt ist. Wir begegnen mutigen Menschen, wilden Tieren und großen Träumen. Mit Schablonen und Stempeln halten wir im Anschluss die Stadt auf Stoffbeuteln fest.

Dauer: 11 bis 12.30 Uhr

Kosten: 3 Euro mit Ferienpass/ 4 Euro ohne Ferienpass (jeweils inklusive Material) Um Anmeldung wird gebeten unter telefon 0341/9651340. Maximale Teilnehmerzahl: 10 Personen / 4 Familien

Zeitgeschichtliches Forum Leipzig

Donnerstag, 5. August 2021

Dauerausstellung „Das Westpaket“

Interaktiver Rundgang durch die Dauerausstellung für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren

Dauer: 11 bis 12 Uhr

Kosten: kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten

