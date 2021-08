Sommerfestival an und in der GfZK Leipzig

Leipzig

Das Sommerfestival findet im Rahmen des ganzjährigen Projekts „Dig It? Prototypen fürs Museum“ statt.

Auftakt ist bereits Freitagabend in den Räumen des Museums. 18 Uhr startet das Programm mit einer literarischen Lesung, die die Ergebnisse eines Schreibworkshops (zum Thema elektrische Geräte) mit der Autorin Sibylla Vričić Hausmann vorstellt. Anschließend findet ein Artist Talk mit Hackers & Designers – Experiments in Publishing (in englischer Sprache) statt. Das Kollektiv aus Amsterdam versteht sich als eine Workshop-Initiative an der Schnittstelle von Technologie, Design und Kunst und wird Einblicke in seine experimentelle Tätigkeit geben.

Flohmarkt, Kuchenbasar und (Tisch)Tennis

Samstag, 28. August, ist der Tag der Nachbarschaft auf dem Gelände der GfZK. 14 Uhr geht es los mit Flohmarkt, Kuchenbasar, Tischtennis und einer künstlerischen Pflanzentausch-Aktion, initiiert von Inga Kerber und Bernd Krauß auf der GfZK-Terrasse.

Interessierte sind herzlich eingeladen, einen eigenen Stand mit Kuchen, Klamotten, Krimskrams aufzustellen und gerne auch Pflanzen für den Garten mitzubringen, die im Tausch gegen ein Getränk an der Terrassenbar abgegeben werden können. Für Flohmarktstand und Kuchenbasar ist eine vorherige Anmeldung unter fest@gfzk.de notwendig. Selbst mitgebrachte Tische sind gerne gesehen.

Auf dem Rasen hinter dem GfZK-Neubau laden zwei Trainer:innen beim Tennisfeld des Künstlers Asad Raza zum Schlagabtausch ein. Um den richtigen Style kümmern sich die Profis von Grand Beauty Salon, einem transkulturellen Schönheitssalon, wo professionelles Haareschneiden und -färben, Nägellackieren und Henna-Tattoos angeboten werden. Um Voranmeldung per Mail an grand-beauty-for-you@fraukefrech.com wird gebeten.

Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Neben der „Fairteilung“ von geretteten Lebensmitteln durch den Leipziger foodsharing-Bezirk ab 16 Uhr haben auch das anliegende Café Kapital und die Bäckerei Backstein durchgehend geöffnet.

In den Innenräumen der GfZK finden – neben den aktuellen Ausstellungen – Workshops statt, und es gibt Angebote zur sportlichen Betätigung: Kinder sowie Erwachsene in Begleitung von Kindern sind zur Dot Boss Lego-Werkstatt (im GfZK-Neubau) eingeladen.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Workshopraum der Villa, hier „E-Dojo“ genannt, besteht die Möglichkeit, Digitalität und Achtsamkeit zu erleben. Dafür wurden digitale Anwendungen konzipiert, die selbstständig oder unter Anleitung ausprobiert werden können. Gleichzeitig veranstalten Hackers & Designers einen ChatPub und Zine Karaoke im Auditorium der GfZK.

Beide Design-Tools laden zum kollektiven Publizieren ein. Mit ChatPub kann man eine Publikation über eine Chat-Schnittstelle mit mehreren Personen gleichzeitig gestalten; Zine Karaoke übersetzt mithilfe der Speech-to-Text-Technologie das gesprochene Wort in einem schriftlichen Text, sucht Bilder im Internet und fügt die Ergebnisse in das Zine-Layout ein. Das Ergebnis ist ein gedrucktes Zine!

Ab 16 Uhr legt JJ Kramer auf und ab 20 Uhr wird es ein DJ-Set von ANTR neben der Bäckerei Backstein geben.

Bei Regen werden (fast) alle Angebote in die Museumsräume verlegt.

Von PM/LMG