Leipzig/Halle

Am 7. Mai 2022 stehen Besucherinnen und Besuchern der Museumsnacht von 18 bis 24 Uhr die Türen von 82 Museen, Galerien und Sammlungen offen.

Mehr als 300 Veranstaltungen sind an diesem Abend geplant. So lädt etwa das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig zu einer langen Nacht der Spiele in der Ausstellung „Die Welt als Würfel“, im Naturkundemuseum Leipzig lassen sich die Präparatoren bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen und im Druckkunstmuseum Leipzig kann an zahlreichen Mitmachstationen selbst Hand angelegt werden.

In den drei Museen im Grassi können kleine Besucher auf eine spannende Schnitzeljagd gehen, im Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek ein kniffliges Märchenquiz lösen und im Mdbk Leipzig eine eigene Comicfigur kreieren.

Museumsnacht-Impression aus dem Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig (Archivbild). Quelle: Isabel Sickert/DBSM

Musikalisch wird es unter anderem im Schumann-Haus, im Bachmuseum und im Alten Rathaus bei kleineren Konzerten und Aufführungen.

Das komplette Programm aller teilnehmenden Häuser finden Interessierte auf der offiziellen Museumsnacht-Website.

Kartenvorverkauf und Besucherinformationen

Karten für die Museumsnacht können ausschließlich vorab über die Museumsnacht-Website und in Leipzig zusätzlich über die Ticketgalerie im LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19 sowie Hainstraße 1 gekauft werden. Dabei werden die Eintrittskarten in zwei Kontingenten erhältlich sein. Das erste steht bis Ende April zur Verfügung, abhängig von der Pandemielage werden anschließend weitere Tickets zum Verkauf freigeschaltet. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren benötigen ein kostenfreies Ticket.

Wichtig: In den teilnehmenden Museen wird es zur Museumsnacht keine Abendkasse geben. Kurzentschlossene Besucherinnen und Besucher haben aber die Möglichkeit, bis 24 Uhr online ein Ticket zu erwerben.

Mit einem abgestimmten Hygienekonzept und gegenseitiger Rücksichtnahme soll ein sicherer Aufenthalt in den Einrichtungen gewährleistet und Warteschlangen vermieden werden.

Um die erwarteten Besucherströme räumlich und zeitlich zu verteilen, wird es auf der Museumsnacht-Website am Veranstaltungsabend eine Übersicht der Auslastung der Einrichtungen in Echtzeit geben. Daran können sich die Gäste der Museumsnacht orientieren.

Plakatmotiv zur Museumsnacht Halle/Leipzig 2022. Quelle: Kulturamt Stadt Leipzig

Von LMG