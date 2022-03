Leipzig

Im Rahmen des Themenjahres zu Ehren des weltbekannten Revolutionärs der modernen Tierpräparation hat das Naturkundemuseum Leipzig ein ganz besonderes Kinderbuch herausgegeben.

„Bunt und herrlich verspielt – fast schon wie bei einem Wimmelbuch gibt es an jeder Ecke etwas zu entdecken! Dieses Buch vermittelt wunderbar kindgerecht das kunstvolle Handwerk der Tierpräparation und seinen größten Meister Herman Hendrikus ter Meer“, sagt Museumsdirektor Dr. Ronny Maik Leder anlässlich der Premiere von „Das Geheimnis der Unsterblichkeit“.

Buchpremiere „Das Geheimnis der Unsterblichkeit" am 9. März 2022 im Naturkundemuseum Leipzig - unter anderem mit Museumsdirektor Dr. Ronny Maik Leder (rechts). Quelle: Naturkundemuseum Leipzig

Herman H. ter Meer arbeitete und wirkte von 1907 bis 1934 in Leipzig. Die Tiere des Niederländers wirken so lebensecht, als hielten sie nur kurz inne. Doch hinter der hohen Kunst seiner Tierpräparation verbirgt sich ein Geheimnis. Denn längst nicht jede Präparatorin und jeder Präparator schafft, was ter Meer konnte.

Gewinnspiel! Wir verlosen drei signierte Exemplare des Kinderbuches „Das Geheimnis der Unsterblichkeit“ vom Naturkundemuseum Leipzig. Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kinderbuch“ an die Adresse gewinnspiele@lvz.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen, Ihre Adresse und ggf. eine Telefonnummer für die mögliche Gewinnbenachrichtigung anzugeben. Einsendeschluss ist Sonntag, der 27. März 2022. Die Bücher werden unter allen Einsendungen ausgelost. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293 Wir wünschen viel Glück!

Das reich illustrierte Buch von Henriette Joseph und Therese Schreiber verrät, was dahintersteckt und entführt in die fremde Welt der Präparation. Es nimmt Leserinnen und Leser von 8 bis 13 Jahren mit auf eine spannende Reise durch ter Meers Leben und Werk.

Erstmals überhaupt wagt sich ein deutschsprachiges Kinderbuch an das Thema Präparation. Und dass es dabei weder eklig noch blutig zugeht, mag manche(n) überraschen. Stattdessen werden einzigartige Blicke möglich, auf und in Präparate. Wie wird aus einem toten Tier ein Präparat? Was passiert genau mit dem Kadaver? Was steckt eigentlich innen drin in einem Präparat? Und welche Fähigkeiten müssen Tierbildnerinnen und Tierbildner für diese Arbeit mitbringen?

„Das Geheimnis der Unsterblichkeit“, Kinderbuch, ab 8 Jahre, ISBN 978-3-00-071611-9, erhältlich an der Museumskasse

Von LMG/PM