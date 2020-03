Ägyptisches Museum „ Georg Steindorff“ der Universität Leipzig

Das Museum bleibt seit dem 14. März 2020 vorerst geschlossen.

Antikenmuseum der Universität Leipzig

Das Antikenmuseum der Universität Leipzig bleibt vom 14. März bis einschließlich 19. April 2020 geschlossen. Diese Maßnahme soll helfen, die Verbreitung des Coronavirus so gering wie möglich zu halten.

Bachmuseum Leipzig

Das Bach-Museum Leipzig bleibt vorerst geschlossen, alle öffentlichen Führungen und Veranstaltungen bis einschließlich 9. April 2020 entfallen.

Deutsches Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek

Das Deutsche Buch- und Schriftmuseum bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) Leipzig

Als Teil der Sicherheitsmaßnahmen der Leipziger Kulturbetriebe bleibt die GfZK bis zum 10. April 2020 geschlossen.

Gedenkstätte Museum in der Runden Ecke

Aufgrund der aktuellen Lage in Bezug auf das Corona-Virus muss die Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ mit dem Museum im Stasi-Bunker leider derzeit den Besucherverkehr einstellen. Dies betrifft die Ausstellungen in Leipzig und Machern sowie die entsprechenden Führungen einschließlich bereits gebuchter Gruppenführungen. Die Einschränkungen gelten zunächst bis zum 30. März 2020.

Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus und zum Schutz der Bescher*innen bleibt das Museum bis einschließlich 10. April 2020 geschlossen.

Grassi Museum für Völkerkunde Leipzig

Das Museum bleibt von Samstag, den 14. März 2020, bis einschließlich 19. April 2020 geschlossen.

Zum Thema:

Grassi Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig

Aus Gründen der Gesundheitsvorsorge wird auch das Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig mit sofortiger Wirkung vom 14. März bis zum 19. April 2020 geschlossen. Alle Veranstaltungen und gebuchten Termine müssen in diesem Zeitraum ausfallen.

Museum der bildenden Künste Leipzig (MdbK)

Zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) und zur Gewährleistung der Sicherheit der BesucherInnen und MitarbeiterInnen hat das Mdbk in Abstimmung mit der Stadt Leipzig entschieden, das Museum vom 14. März bis zum 10.April 2020 für die Öffentlichkeit zu schließen.

Museum für Druckkunst Leipzig

Das Museum bleibt bis Ostern, 12. April 2020, für den Publikumsverkehr geschlossen. Alle öffentlichen Veranstaltungen und Führungen sind abgesagt.

Naturkundemuseum Leipzig

Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen im Zusammenhang mit der globalen Corona-Epidemie wurde der Museumsbetrieb bis voraussichtlich Karfreitag 2020 eingestellt.

Schumann-Haus Leipzig

Das Schumann-Haus bleibt bis auf Weiteres geschlossen, um die Verbreitung des Corona-Virus‘ zu minimieren.

Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Vor dem aktuellen Hintergrund der Entwicklungen zum Coronavirus haben hat auch das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig beschlossen, den Ausstellungsbetrieb ab Samstag, 14.3.2020 bis vorerst Karfreitag, 10.4.2020 einzustellen und das Stadtgeschichtliche Museum zu schließen. Dies betrifft vorerst das Alte Rathaus, das Haus Böttchergäßchen mit dem Kindermuseum und das Schillerhaus.

Stasi-Unterlagen-Archiv, Außenstelle Leipzig

Auf Grund der derzeitigen Lage und zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus sind bis auf weiteres die öffentlichen Services des Stasi-Unterlagen-Archivs eingestellt. Veranstaltungen, Führungen und persönliche Bürgerberatung sind ab sofort nicht mehr möglich.

Zeitgeschichtliches Forum Leipzig

Aus aktuellem Anlass bleibt das Zeitgeschichtliches Forum Leipzig bis auf Weiteres geschlossen.

Zinnfigurenmuseum im Torhaus Dölitz

Auch das Zinnfigurenmuseum bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Zusätzlich muss das für den 11. April geplante Osterfeuer abgesagt werden. Auch diese Veranstaltung kann unter den jetzt gegebenen Bedingungen nicht stattfinden.

Stand: 16.03.2020

Alle Angaben ohne Gewähr