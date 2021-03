Leipzig

Am 15. März 2021 wird mit dem „Tag der Druckkunst“ deutschlandweit die Aufnahme der traditionellen Drucktechniken in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der deutschen UNESCO-Kommission gefeiert.

Das virtuelle Programm

Freitag, 12 März 2021, 12 Uhr: Veröffentlichung des Videos „Die künstlerischen Drucktechniken: Hochdruck“

Samstag, 13. März 2021, 12 Uhr: Veröffentlichung des Videos „Die künstlerischen Drucktechniken: Tiefdruck“

Sonntag, 14. März 2021, 12 Uhr: Veröffentlichung des Videos „Die künstlerischen Drucktechniken: Flachdruck“

Sonntag, 14. März 2021, 15 Uhr: Einblick in die Sonderausstellung „From Futura to the Future. International Letterpress Workers“ mit der Kuratorin Clara Marie Thöne.

Montag, 15. März 2021, 12 Uhr: Veröffentlichung des Videos „Die künstlerischen Drucktechniken: Siebdruck“

Zu sehen sind die Beiträge auf dem Youtube-Kanal des Museums für Druckkunst Leipzig.

Zum Thema:

Die ursprünglich zum Tag der Druckkunst geplanten Workshops „Handsatz & Linolschnitt“ mit Thomas Siemon und weiteren „Letterpress Workers“ werden auf den 17. und 18. April 2021 verschoben (unter Vorbehalt).

Von PM/LMG