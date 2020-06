Leipzig

Die Honigbiene ist nur eine von etwa 560 Bienen-Arten in Deutschland. Über die Vielfalt der in Leipzig beheimateten Wildbienen und ihrer Eigenheiten bei der Nahrungssuche und Standortwahl gibt am Samstag (6. Juni 2020) die Veranstaltung "Wildbienen in Leipzig - Von Ackerhummel bis Zaunrüben-Sandbiene" im Deutschen Kleingärtnermuseum einen Überblick. Von 16 bis 17 Uhr stellt Biologin Cindy Höll unter anderem vor, was bei der Gestaltung eines bienenfreundlichen Gartens zu beachten ist und was wir darüber hinaus für den Schutz der Wildbienen tun können.

Der Vortrag findet im Außenbereich statt, bei Regen entfällt der Termin. Der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung wird gebeten, entweder telefonisch unter 0341 2111194 oder via E-Mail an kleingaertnermuseum@t-online.de.

von PM/red.