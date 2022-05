Leipzig

Hereinspaziert und ausprobiert! Nach der langen Pause kehrt die Museumsnacht Leipzig-Halle am 7. Mai 2022 mit mehr als 300 Veranstaltungen in der Zeit von 18 bis 24 Uhr zurück. Museen, Galerien und Sammlungen öffnen ihre Türen und laden zum Schauen, Staunen und auch zum Mitmachen ein.

1. Gartenzwerge am Lagerfeuer

Sind sie nun Kult oder Kitsch? Wahrscheinlich beides. Der gemeine Gartenzwerg spaltet eben die Gemüter. Unter dem Motto „Kult.Kitsch.Gartenzwerg“ können Besucherinnen und Besucher im Deutschen Kleingärtnermuseum einen Gartenzwerg ganz nach ihren eigenen Wünschen gestalten. Darüber hinaus locken auch Lagerfeuerromantik und Stockbrotbacken in die Gartenanlage.

16 – 22 Uhr | Deutsches Kleingärtnermuseum | Erdgeschoss und Gartenanlage | Aachener Straße 7, 04109 Leipzig

2. Pop Up Store mit Design-Werkstatt

UEBEL&NEISS heißt das Mode-Label, das einige Schülerinnen und Schüler der 94. Oberschule gemeinsam mit der GfZK für Dich betreiben. Im Pop Up Store sind siebgedruckte Shirts, Taschen und Accessoires mit eigenen Grafiken erhältlich. Exklusiv können Besucherinnen und Besucher in einer Design-Werkstatt zusammen mit den Jugendlichen kreativ werden und eigene Designs ausprobieren.

17 – 21 Uhr | Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig | Altbau Erdgeschoss | Karl-Tauchnitz-Straße 9 -11, 04107 Leipzig

3. Bring dein Viech! Live-Mikroskopie

Normalerweise schaut man sich im Naturkundemuseum „Viecher“ an – zur Museumsnacht kann man Insekten, Spinnen und sonstigen Krabbeltiere mitbringen. Wer also wissen möchte, welche Spinne schon seit Wochen im Keller herumkrabbelt, was es mit den komischen Käfern hinterm Sofa oder der bunten Fliege auf dem Balkon auf sich hat, kann sie hier unter das Mikroskop legen und von den Expertinnen und Experten einiges Wissenswertes erfahren.

18 – 24 Uhr | Naturkundemuseum Leipzig | Lortzingstraße 3, 04105 Leipzig

Die Präparatoren des Naturkundemuseums Leipzig geben ebenfalls wieder Einblicke in ihre Arbeit. Quelle: André Kempner

4. Das Museum als Escape-Spiel

Detektivspielen im Museum – ein Traum! Ein geheimnisvolles Dokument schickt die Besucherinnen und Besucher auf die Suche nach der Lösung eines alten Rätsels. Sie müssen Objekte suchen, Details beachten und Hinweise finden – denn nur, wer alle Stationen meistert und dabei zwischen den Zeilen liest, kann am Ende die Puzzlestücke richtig zusammensetzen.

18 – 24 Uhr | Ägyptisches Museum Georg Steindorff der Universität Leipzig | Goethestraße 2, 04109 Leipzig

5. Papierflieger und alte Bücher

Was sind meine alten Bücher wert? Die Expertinnen und Experten der Deutschen Nationalbibliothek sagen es den Besucherinnen und Besuchern, die ihre Schätze aus dem Bücherregal mitbringen.

18 – 22 Uhr | Deutsches Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek | Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig |Museumslesesaal

Dass man mit Papier aber noch viel mehr als Bücher machen kann, beweist der Papierflieger-Wettbewerb. Welcher fliegt am weitesten? Mitmachen und herausfinden!

19 – 20 Uhr | Deutsches Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek | Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig |Museumsbrücke

Ein besonderes Highlight ist die Auktion zugunsten von Flüchtlingen aus der Ukraine, bei der die Deutsche Nationalbibliothek originalgrafische Blätter versteigert, unter anderem von Rotraut Susanne Berner, Axel Scheffler, Beck, Yvonne Kuschel, Thomas M. Müller oder Hans Ticha. Der Erlös kommt der international tätigen Hilfsorganisation für die Kultur, Three Peas, zu.

21.30 – 22.15 Uhr | Deutsches Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek | Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig | Museumsfoyer

Das Deutsche Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig Quelle: Volkmar Heinz

6. Lange Nacht der Spiele

Fürs Spielen ist man nie zu alt! Und gemeinsame Spieleabende sind ungebrochen beliebt in allen Altersgruppen. Im Rahmen der neuen Ausstellung „Die Welt als Würfel. 5000 Jahre Glück im Spiel“ lädt das Stadtgeschichtliche Museum zur Museumsnacht zu einem geselligen Spieleabend ein.

18 – 23Uhr | Haus Böttchergäßchen, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig | Erdgeschoss | Böttchergäßchen 3, 04109 Leipzig

7. Eine eigene Comicfigur kreiern

„Change Yourself – Werde zur Comicfigur“, steht auf dem Programm im Museum der bildenden Künste. Hier, in der Ausstellung „Anna Haifisch. Chez Schnabel“ sind auch die jüngeren Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen, sich selbst in eine Comicfigur zu verwandeln und eine eigene Bildgeschichte zu kreieren.

18 – 22 Uhr | Museum der bildenden Künste Leipzig | Untergeschoss | Katharinenstraße 10, 04109 Leipzig

8. Memory spielen – mit Klängen

Im Bach-Museum spielen Besucherinnen und Besucher zur Museumsnacht eine Partie Klangmemory und können dabei testen, wie gut ihr Gehör funktioniert. Wer findet die passenden Klangpaare? Zum Weiterspielen für zu Hause kann auch ein eigenes kleines Klangmemory befüllt werden.

18 – 24 Uhr | Bach-Museum Leipzig | Museumspädagogische Werkstatt | Thomaskirchhof 15 -16, 04109 Leipzig

Nicht nur im Leipziger Bachmuseum wird es musikalisch. So bieten unter anderem Schumann-Haus und Mendelssohn-Haus ein kleines Konzertprogramm und im Grassi Museum für Musikinstrumente die alte Kinoorgel zum Klingen gebracht (auf dem Foto). Quelle: Andre Kempner

9. Zeitreise in die Schule

Nachts in die Schule? Ist besser als es klingt. Immerhin wird im Schulmuseum in die Vergangenheit gereist. Die Kaiserzeitstunde lässt ein historisches Klassenzimmer um 1900 lebendig werden, bei der DDR-Schulstunde aus den 1980er Jahren geht es um die sozialistische Schule. Die Schulstunden finden mehrmals am Abend statt, genaue Zeiten stehen im Programm.

18 – 24 Uhr | Schulmuseum – Werkstatt für Schulgeschichte Leipzig | Goerdelerring 20, 04109 Leipzig

10. An die Konsole, fertig, los – E-Sports kennenlernen

E-Sports sind so viel mehr als einfach Daddeln – was genau dahinter steckt und was E-sports vom Gaming unterscheidet, können Besucherinnen und Besucher in der Wechselausstellung „E-Sports – Digital fit?“ erfahren und mit dem Verein Leipzig eSports e. V. digital Sport treiben.

Zeitgeschichtliches Forum Leipzig | 3. Obergeschoss, Foyer | Grimmaische Straße 6, 04109 Leipzig

Von Juliane Groh