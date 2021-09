Baden im Leipziger Löschteich – eine verblüffende Gemeinsamkeit mit Angela Merkel

Leipzig

Feststimmung im Bonner Haus der Geschichte. Es feiert sein Fünfundzwanzigjähriges. Die Bundeskanzlerin in der 1. Reihe des Festaktes. Zwei Plätze daneben sitze ich an diesem 14. Juni 2019. „(…) gerade auch in der heutigen Zeit sind Geschichte und Gegenwart immer wieder in eine Verbindung zu bringen“, meint Angela Merkel am Ende ihrer Rede. Sie setzt mit dieser Ansprache das Haus in einen besonderen Rahmen. Von einem facettenreichen Geschichtsbild ist die Rede, aber auch davon, „was die nationale und kulturelle Identität unseres Landes ausmacht und prägt.“ Wir sehen uns an: sie die Redende, ich die Zuhörende. Wie östlich ist noch ihre Prägung, fragt es sofort in mir?

Zurück in der Stadt ihrer Studienzeit

Dann stehen wir zusammen an einem kleinen Tisch mit Fingerfood. Sie trägt rot, nimmt sich Zeit zum Gespräch, obwohl der weitere Tag noch voller Termine ist. Über meine Ambitionen in Leipzig möchte sie etwas wissen. Es ist die Stadt ihrer Studienzeit.

Nach wenigen Minuten der Satz, mit dem ich Frau Dr. Merkel verblüffe: „Sie und ich, wir haben einen gemeinsamen Ort – wir haben, wenn auch zeitversetzt, im selben Löschteich gebadet.“ Erstaunt schaut sie mich an. Sie, die Physikerin, diplomierte Ende der 70er Jahre am Zentralinstitut für Isotopen- und Strahlenforschung der Akademie der Wissenschaften. Ein Jahrzehnt früher arbeitete ich am Institut für Stabile Isotope. Zum Komplex der Forschungsinstitute gehörte ein großes Schwimmbecken, das an warmen Tagen von allen genutzt wurde. Gedacht war es im Ernstfall als Löschteich. Sie lacht, ob der wundersamen Gemeinsamkeit.

Um sich 16 Jahre als Kanzlerin einzubringen, muss man wohl guten Humor haben. Dafür ist sie bekannt. Zusätzlich hilft die für eine Politikerin ungewöhnliche Ausbildung – ein naturwissenschaftliches Studium, in dem sie auch promoviert – die sie von der Intention her auf politisches Handeln übertragen kann: beobachten, analysieren, strategisch denken, empirisch arbeiten. Angetreten ist sie als Reformerin.

Am 22. November 2005 wird Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt. Gut erinnere ich mich an meine Wünsche, an Träume, an Erwartungen. „Staatsziel Kultur ins Grundgesetz“ ist eine. Nach sieben männlichen Amtsvorgängern ist Angela Merkel die erste Frau im Amt, gerade einundfünfzigjährig auch die jüngste in dieser Position. Sie kommt aus Brandenburg, ist Physikerin und Pfarrerstochter – ich hoffe, auch Protestantin. Kann sie neue Fenster aufstoßen nach 15 gesamtdeutschen Jahren? Dabei geht es wohl nicht um die „blühenden Landschaften“ Helmut Kohls. Sie erweisen sich in der Praxis als unscharfes Bild, das nur kurz als Illusion taugt. Der Fragenberg zu Beginn ihrer Amtszeit ist hoch: Warum werden Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen vorrangig im Westen angesiedelt? Warum ist es so schwierig, Ostdeutsche in Führungspositionen zu wählen? Angela Merkel weiß, dass es dabei den Menschen nicht vorrangig um Geld geht. Anerkennung ihrer Lebensleistung vermissen viele. Die Fragen klingen einfach, die Antworten scheinen ungleich komplizierter. Vertrauensvorschuss in der Bevölkerung ist wohl nicht gleichzusetzen mit Vertrauensvorschuss in politischen Gremien. Gelegentlich moniere ich westdeutschen Kollegen gegenüber, dass die Bundesregierung fast ausschließlich aus Westministern und -Ministerinnen besteht. Prompt kommt zur Antwort: Haben wir nicht eine ostdeutsche Bundeskanzlerin?

Was wird bleiben nach 16 Jahren Kanzlerin Angela Merkel? Große Krisen prägen ihre Zeit als Bundeskanzlerin, die Coronakrise ist die größte aber nicht die erste, und sie appelliert im März 2020: „Bitte ziehen Sie alle mit. (…) Zeigen Sie Vernunft und Herz.“ Angesichts der Krise um die Hypo Real Estate versichert sie im Oktober 2008: „Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.“ Sätze, die sich gleich einer magischen Formel eingeprägt haben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir schaffen das!“ Dieser Weckruf wird bleiben

Und woran werde ich mich noch erinnern? An die Regenbogenfarben der Kanzlerinnen-Uniformen? Rot – Orange – Gelb – Grün – Hellblau – Indigo – Violett. Ihre Verbeugung vor dem Physiker René Descartes?

„Wir schaffen das!“, ist sicher das Mantra, das auch zukünftig das Bild von ihr runden wird. Es ist eine unerwartete, eine emotionale Äußerung, eine Art Weckruf zur Willkommenskultur im Spätsommer 2015. Über vier Millionen Menschen sind zu diesem Zeitpunkt auf der Flucht aus dem Bürgerkriegsland Syrien, aus Eritrea und dem Irak. Ich sehe Menschenketten, die ankommende Flüchtlinge willkommen heißen, ich sehe Demonstrationen gegen Neonazis und rechte Populisten, die Flüchtlingsheime anzünden und Einschüchterungsversuche starten.

Am 16. Mai 2017 stehe ich mit den Mitgliedern der „Initiative kulturelle Integration“ im Bundeskanzleramt. Christian Höppner, Präsident des Deutschen Kulturrates, überreicht Angela Merkel die von der Initiative erarbeiteten 15 Thesen „Zusammenhalt in Vielfalt“. Ein kurzer Diskurs entsteht. Begriffe fallen wie Integration, Teilhabe, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Angela Merkels Blazer scheint blassgrau. Nein, er leuchtet im Hellblau des Regenbogens auf. Die Physik spricht von einem atmosphärisch-optischen Phänomen.

Von Regine Möbius