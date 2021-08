Leipzig

Konzerte im Freien oder Sommertheater – in Großformat auf der Bregenzer Seebühne, in Mörbisch oder am Erfurter Dom. Oder an vielen Orten in Mitteldeutschland, vor Schlössern, an Talsperren und anderen Plätzen.

Es ist immer etwas ganz Besonderes für das Publikum. Und für uns Schauspieler, Sänger, Musiker ebenso. In diesem Sommer hat es den besonderen Reiz der angestauten Sehnsucht, endlich wieder mit anderen Menschen gemeinsam Kultur erleben zu dürfen. Zu lachen, zu schwelgen, sich begeistern zu lassen.

Egal, welches Wetter in der Vorhersage angekündigt ist, die Tickets sind gut gefragt. Wir spielen auch bei leichtem bis mittlerem Regen. Dann sieht’s von der Bühne aus schön bunt aus. Gelbe Friesennerze, blaue Mülltüten als Poncho-Ersatz, rote Decken. Und die dankbaren Besucher spenden, durchgeweicht vom warmen Sommerregen, Extra-Applaus, weil wir zu Ende gespielt haben.

Abgehärtete Highlander

Ein Schlüsselerlebnis hatte ich 2004 beim Besuch des Royal Edinburgh Military Tattoo in Schottland. Und es hat mich davon überzeugt, dass man in Deutschland grundsätzlich gern etwas toleranter sein darf in Bezug auf Regen und Draußensein. Hunderte Mitwirkende, Dudelsack-Pfeifer mit schwarzen, hohen Bärenfellmützen. Trommler, Bläser, Air-Force-Flüge über dem Schloss als Finale. Alles im Dauerregen – vermutlich ganz durchschnittlich normales Wetter dort. Gleich an der Ticketkontrolle bekam jeder eine Tüte mit einer flauschigen Decke, einem Kapuzen-Ganzkörperschutzanzug und Basecap ausgehändigt. Eingemummelt saß man da und fragte sich, um wie vieles schwerer die Bärenfellmützen nach zwei Spielstunden nun mittlerweile komplett durchnässt auf den Köpfen sein würden. Mit Disziplin wurde weiter getrommelt und „gepipet“. Immer diese Anglizismen.

Der gut ausgerüstete Besucher kommt hierzulande mit Begleitung und dem halben Hausrat in einer bunten großen Einkaufstüte. Decken, Kissen, Mückenspray, Sonnenhut oder -creme, Regenponcho und einem elektrischen Handventilator. Wer keinen zur Verfügung hat, nimmt das Programmheft zum Wedeln, zur Kühlung oder zum Verscheuchen der Viecher.

Da die Open-Air-Bühnen vorzugsweise an romantischen Gewässern liegen, ahnt man eine Invasion von Mücken ja schon vorher. Aber man malt sich nicht aus, was auf der Bühne bei uns Darstellern ankommt. Also welche Duftkomposition. Großstadtluft mit einem Hauch Lindenblüte und dem gegrillten Tagesgericht gewürzt mit Bierfahne und Mückenspray – das hat etwas ganz Besonderes. Und das Geräusch des Klatschens der flachen Hand auf den Arm oder Unterschenkel – bei Mückenmord. Das üben wir gern noch mal, bitte auf den Beat des Songs, wenn’s geht. Sonst kommen die Sänger rhythmisch durcheinander.

Zurück zur Natur. Wie wir, scheinen auch die Viecher im Lockdown gewesen zu sein (oder haben sich noch mehr vermehrt?). Jetzt dürfen sie endlich wieder raus und stürzen sich auf alles Bewegliche. Vorzugsweise Schauspielerinnen mit blonden Haaren und heller Kleidung. Und, was wir im Theater besonders lieben, Darsteller im Scheinwerferlicht in der Dämmerung. Ein ganzer Insektenzoo, ist da manchmal zu sehen und zu hören. Da wir auch schon im Juni an der Elbe spielen durften, hatten wir es mit den besonders großen Exemplaren der Junikäfer zu tun. Man überlegt dann ernsthaft an einem solchen Abend, ob man die Stimme voll ausfährt beziehungsweise den Mund öffnet zum Singen, oder ob das Mikroport (ein kleines drahtloses Mikrofon, Anm.d.Red.), auch mal mit Sparflammenversion des Klanges auskommen könnte. Da man ja aber gern textlich auch gut zu verstehen ist, muss es dann eben doch irgendwie gehen – mit Mundöffnung. Aber Vorsicht! Gern kommen die Viecher auch mal von hinten, außerhalb des Sichtwinkels, angezogen von der leckeren Duftmischung aus Haarspray, Schweiß und Make-up.

Im Rhythmus der Natur

Während einer berührenden musikalischen Stelle stürzte sich ein großer Junikäfer auf die blonden Locken der Kollegin. Ich sang gerade mit ihr die Zeile „Wer holt mich aus der Einsamkeit“ im Duett. Die Kollegin hatte zum Glück nicht bemerkt, wie ich verzweifelt hinter ihrem Kopf wedelte. Vielleicht hat auch der Junikäfer zu gut zugehört und wollte uns beide aus der Einsamkeit retten? Wir wissen es nicht. Ja, wenn uns nur ein Käfer besucht hätte ... Gegen 20.30 Uhr ertönte jeden Abend das lustige Balz-Quaken der Schlossteich-Frösche. Die direkt am Teich sitzenden Besucher drehten sich öfter um und wussten die Geräusche nicht ganz zu orten: gehört es zum Stück, ist es ein Handy-Klingelton oder doch die Natur?

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Leichte Segler in den Höhen, Und du, Bächlein klein und schmal, Könnt mein Liebchen ihr erspähen, Grüßt sie mir viel tausendmal.“ Wenn während dieser Zeilen aus „An die Ferne Geliebte“ (Beethoven) ein Schwarm Wildgänse mit lauten Flügelschlägen auf dem See den Abflug startet, müssen ob der „leichten Segler“ viele im Publikum lachen. Das gibt’s nur im Freien. Apropos „leichte Segler“. Irgendwie werden die Flugobjekte von Jahr zu Jahr größer, scheint mir. Jedenfalls sah ich jetzt im August doch wirklich Fledermäuse auf der Bühne, während der Vorstellung. Sie „flederten“ knapp unterm Bühnenzelt hindurch, immer wieder hin und zurück, als wollten sie einfach dabei sein.

Aber dank ihrer Ultraschall-Fähigkeiten verursachen die Fledermäuse heute zum Glück keinen Aufprallunfall mit Scheinwerfern oder Darstellern. Eure Luft-Nummer kann also wie geplant stattfinden. Bitte wartet aber vielleicht bis zum nächsten Jahr, falls „Die Fledermaus“ dann einmal wieder auf dem Spielplan stehen sollte.

Von Carolin Masur