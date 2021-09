LVZ-Kolumnist Andreas Marx: Das Klima wandelt sich schneller und extremer als gedacht

Leipzig

Erst kürzlich hat der Weltklimarat IPCC einen Sachstandsbericht veröffentlicht. Mittlerweile ist es die sechste Zusammenfassung des weltweiten Kenntnisstands zum Klimawandel. Die wesentliche Aufgabe des UN-Gremiums ist es, den Stand der wissenschaftlichen Forschung zum Klimawandel zusammenzutragen. Dazu werden in jeweils mehrjährigen Prozessen die wissenschaftlichen Publikationen gesichtet und ausgewertet. Zusätzlich haben alle Wissenschaftler weltweit, auch Fachfremde, die Möglichkeit, sich im Rahmen einer mehrmonatigen Begutachtung an dem Prozess zu beteiligen. Dabei müssen, wie im wissenschaftlichen Publikationsprozess üblich, alle Anmerkungen und Kommentare berücksichtigt und beantwortet werden. Die Kernaussagen der Berichte haben sich in den letzten beiden Dekaden nur unwesentlich geändert – wesentlich geändert hat sich dagegen die Sicherheit der Aussagen. Diese hat sich zunehmend erhöht.

Es wird schwer, die Klimaziele zu erreichen

Ursprünglich sollte der IPCC drei Kernfragen beantworten. Erstens, ob der Klimawandel wissenschaftlich nachweisbar und messbar ist. Zweitens, ob Treibhausgase eine entscheidende Rolle spielen. Und drittens, ob der menschliche Einfluss auf das Klima entscheidend ist. Bereits 2007 beantwortete der IPCC diese Fragen in seinem vierten Bericht uneingeschränkt mit „Ja“, auch, dass der Mensch mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ für den Klimawandel verantwortlich ist. Diese Art der in der Wissenschaft üblichen, vorsichtigen Kommunikation hat dazu geführt, dass in den vergangenen 15 Jahren weiterhin Zweifel am menschengemachten Klimawandel gestreut wurden. Auch heute noch finden sich in Suchanfragen im Internet überproportional viele Informationen von Klimaleugnern. Diese bewusste Verbreitung von interessengeleiteten Falschinformationen ist beschämend. Die Aussagen des IPCC jedoch werden immer klarer. Der im August veröffentliche Bericht hält fest, dass die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen „eindeutig“ die Ursache für die Erwärmung des Klimas sind. Damit ist die Zeit für eine generelle Verweigerung von Klimaschutzmaßnahmen endgültig abgelaufen.

Wegen der zögerlichen Klimapolitik der letzten Dekaden ist es zunehmend unwahrscheinlich, dass wir die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit erreichen. Erwartet wird, dass wir diese im Pariser Klimaabkommen definierte Marke bereits in den 2030er-Jahren erreichen werden. Dieser abstrakte Wert der mittleren globalen Temperaturerhöhung täuscht über das eigentliche Problem der zunehmenden Ex-tremereignisse hinweg.

Entwicklung von Extremen: Auch hierzulande überraschend

Lange bekannt ist, dass eine Erwärmung mit einer Veränderung von Extremen einhergeht. Waldbrände wie aktuell im Mittelmeerraum, in Nordamerika oder im letzten Jahr in Australien haben eine neue Dimension erreicht. Wald- und Flächenbrände sowie Hitze sind 2018 und 2019 auch in Leipzig außergewöhnlich häufig gewesen. Alleine im Jahr 2018 sind 36 Hitzetage mit mehr als 30 Grad Höchsttemperaturen gemessen worden. Das ist ungefähr viermal so häufig, wie wir es langjährig erwarten würden. Die mittlerweile dreijährige Dürre in Brandenburg und Sachsen-Anhalt oder die Überflutungen im Ahrtal waren trotz allem auch für Experten unerwartet. Das Ausmaß der Schäden im zweistelligen Milliardenbereich sowohl für die langanhaltende Dürre in weiten Teilen Deutschlands als auch für die nur wenige Tage dauernde und regional eng begrenzte Flut im Westen hat eine neue Dimension erreicht. Dazu hat auch die hohe Zahl von über 188 Flutopfern beigetragen. Die Wahrscheinlichkeit von Hitzewellen, Dürren und lokalen Überflutungen ist bei uns in Deutschland durch den Klimawandel gestiegen und wird zukünftig weiter steigen.

Panik ist trotzdem nicht angebracht

Die direkten Folgen des Klimawandels sowie die notwendige Anpassung daran werden unsere Gesellschaft vielfältig fordern, jedoch nicht überfordern. Extremereignisse werden sich zwar weiter häufen, jedoch in Deutschland kein neuer Normalzustand werden. Insgesamt sind die heutigen und zukünftigen Veränderungen verglichen mit den meisten anderen Regionen der Welt moderat. Wir werden auch unter veränderten klimatischen Bedingungen in Leipzig in 50 Jahren noch immer gut leben können. Das Phänomen der Klimaangst, das sich gerade bei Jugendlichen ausbreitet, ist daher irrational. Trotzdem werden wir von indirekten Auswirkungen auf eine globalisierte Wirtschaft oder durch eine zunehmende Anzahl von Klimaflüchtlingen betroffen sein. Klimaschutz ist die Chance und die Notwendigkeit, vorhersehbare sowie unkalkulierbare zukünftige Risiken zu vermeiden.

Von Andreas Marx