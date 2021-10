Leipzig

Natürlich ist Ostdeutschland eine Zukunftsregion. Ein Labor, in dem Dinge ausprobiert werden. Zum Beispiel, wenn in alten, leerstehenden Fabrikhallen auf einmal digitale Werkstätten entstehen, in denen junge Menschen Dinge erfinden, die irgendwann einmal unseren Alltag prägen könnten.

Aber der Osten hinkt auch hinterher. Leider auch in einer ganz entscheidenden Zukunfts-Disziplin: dem Breitbandausbau. Ja, im Osten hat man noch seltener Netz als ohnehin schon im restlichen Deutschland. Jeder, der schon einmal mit der Regionalbahn übers Land gefahren ist, weiß, wovon ich spreche.

Dass sich der Ausbau derart schleppt, liegt aus meiner Sicht vor allem an den Behörden, die ihn organisieren. Und einen ersten Beweis dafür meine ich ausgerechnet im hypermodernen Leipzig gefunden zu haben: In der Agentur für Sprunginnovationen.

Die USA haben das Internet erfunden. Und wir?

Die Agentur, die sich kurz nur SPRIND nennt, startete im Dezember 2019 mit großen Hoffnungen. Man hatte sich ein Beispiel an der amerikanischen DARPA genommen. Die US-Behörde ist so etwas wie das Zukunftsministerium der USA. Ohne die DARPA gäbe es heute vermutlich weder selbstfahrende Autos, noch Navigationsgeräte oder gar das Internet selbst.

Nun will Deutschland also nachziehen, mit SPRIND. Bis zu eine Milliarde Euro lässt man sich das kosten. Die Innovationen sollen digital aber auch nicht-digital sein. SPRIND soll zukunftsträchtigen Produkten aller Art dabei helfen, auf den Markt zu kommen – und international wettbewerbsfähig zu sein.

Moment mal, eine staatliche Behörde, die Innovationen beförder soll? Ja, leider. Und dieser Widerspruch ließ sich in den letzten beiden Jahren, den ersten Lebensjahren der Agentur, auch nicht wirklich zerstreuen. Denn es gibt Probleme: Die Agentur gilt als wenig flexibel. Sie wirkt, trotz zahlreicher guter und innovativer Projektvorschläge, wie von bürokratischen Fesseln gehemmt. Das deuten nicht nur Kritiker von Außen an. Sondern sogar der gebürtige Leipziger SPRIND-Leiter Rafael Laguna del la Vera.

20 Projekte, eine Milliarde Euro

Das Problem sind nicht etwa mangelndes Talent oder technologische Kompetenz sondern zum Beispiel europäische Gesetze wie das Besserstellungsverbot. Das verhindert, dass Spitzenpersonal mit industrieüblichen Gehältern bezahlt werden kann. Die besten Leute wandern dann lieber ins Ausland, vielleicht zu DARPA. Mit Regeln wie solchen kann der großen Wurf zur international führenden Innovation-Nation zu werden ja nicht gelingen. Stattdessen verlieren wir uns – zum wiederholten Male - im bürokratischen Klein-Klein.

Im Handelsblatt berichtete Laguna de la Vera einmal über einen besonders bizarren Fall. Er hatte für seine neue Agentur eine passende Web-Domain gesichert: sprind.org. Bloß fand er keinen Weg, die Kosten für die Website abzurechen. Die verrückte Pointe? Er zahlte sie letztlich selbst. Das Geld bekam er nur auf Umwegen zurück.

Man muss auch die positiven Dinge hervorheben. Denn natürlich: Trotz aller Probleme ist es SPRIND inzwischen gelungen, mehr als 20 Projekte anzuschieben. Fünf dieser Projekte sollen in den kommenden Jahren jeweils zweistellige Millionenbeträge an staatlicher Unterstützung erhalten. Ich sehr gespannt auf das, was kommt.

Beim Netzausbau sind wir Schlusslicht

Es liegt aber nicht nur am Osten, dass ganz Deutschland im internationalen Vergleich eher digitales Schlusslicht ist. Laut einer Studie der EU-Kommission liegt Deutschland innerhalb der 27 EU-Staaten nur auf Platz 12. In den Unterkategorien Netzausbau und digitale öffentliche Dienste sogar nur auf Platz 21.

Es gibt auch eine gute Nachricht. Im Bereich digitaler Kompetenzen und der Nutzung des Internets durch Privatpersonen und Unternehmen stehen wir viel weiter oben. Das lässt in meinen Augen nur ein Urteil zu: Politik und Verwaltung können nicht Schritt halten mit der Digitalisierung im privaten Sektor. Vielleicht sollten sie also umdenken.

Das kann durchaus als Auftrag für die künftige Bundesregierung verstanden werden. Ein echtes Digitalministerium mit entsprechender personeller Ausstattung und Budget könnte nicht nur symbolhaft einen stärkeren Fokus auf die Digitalisierung legen. Staatliche Hilfen sollten sich als Beiboot verstehen, nicht als Tanker. Dann kann es gelingen.

Von Eric Weber