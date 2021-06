Aus der Kolumnenreihe „Leipziger Stimmen“: Klimaforscher Andreas Marx verfolgt seit Jahren die Debatte zum Klimawandel. Er hat Hoffnung, dass die Reduzierung von Treibhausgasen noch erreicht wird. Hilfreich sei, dass Initiativen wie Friday for Future in Leipzig das Thema in der öffentlichen Debatte halten.

Andreas Marx an seinem Lieblingsort in Leipzig, dem Markkleeberger See. Der Klimaforscher arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Quelle: Nora Börding