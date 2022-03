Leipzig

Sicher ist es Ihnen schon aufgefallen, liebe Leipziger und Leipzigerinnen, die vielen Menschen am Hauptbahnhof, vor dem Bürgeramt und dem Rathaus. Flüchtlinge aus der Ukraine. Sie sind erschöpft, waren vielleicht Stunden, gar Tage unterwegs, bis sie in Leipzig ankamen. Sie haben schweren Herzens den Sohn zurückgelassen, den Mann, die Tochter, den Bruder, die Nachbarn, den Balkon, den Garten. Gerade noch saßen sie im Büro, im Café, im Vorlesungsaal, standen hinter der Ladentheke, im Labor, und vor der Schulklasse, waren auf dem Weg ins Kino, zu Freunden und von der Arbeit nach Hause.

Man wird nicht als Flüchtling geboren, man wird dazu gemacht

Bis zum 24. Februar, als Putin begonnen hat ihre Städte und Dörfer mit Raketen zu beschießen, in Grund und Boden zu bomben. Man könnte den Beauvoirschen Satz auch so formulieren: Man wird nicht als Flüchtling geboren, man wird dazu gemacht. Flucht hat immer etwas mit Zwang zu tun. Es gibt keine freiwillige Flucht. Wir sollten das nicht vergessen. Jeder dieser Menschen da im Ankommenszentrum, in den Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften wäre lieber als Besucher nach Leipzig gekommen, hätte lieber vor dem Zoo oder der Milchbar Pinguin in der Schlange gestanden, als vor dem Bürgeramt.

Wir sollten ebenso nicht vergessen: Asyl ist kein netter Gefallen, den man jemanden tut, keine Freundlichkeit, sondern ein Menschenrecht. Es ist in der in der Genfer Flüchtlingskonvention und Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Artikel 14 festgeschrieben. Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen. Drucken Sie ihn noch einmal aus, flüstern Sie ihrem Nachbarn ins Ohr, der das vielleicht bisher etwas anders sah, rahmen Sie sich ihn ein, hängen Sie sich ihn übers Sofa, wer weiß, ob Sie ihn eines Tages auch einmal brauchen werden. Und bis dahin, gehen Sie sorgsam mit diesem Recht der anderen um. Lesen Sie wieder Brecht: Die Häuser sollen nicht brennen./ Bomber sollt man nicht kennen./ Die Nacht soll für den Schlaf sein./ Leben soll keine Straf sein. Vergessen Sie nicht, vor ein paar Jahren flohen schon einmal Menschen vor russischen Bomben. Nur damals aus Syrien, als Putin erst als Waffenlieferant und dann auch mit eigenem Personal als Verbündeter Assads mit in den Krieg einstieg. Machen Sie keinen Unterschied zwischen den einen Flüchtlingen und den anderen. Wir haben es auch 2015 schon einmal geschafft, wir schaffen es auch noch ein zweites Mal.

Der Verantwortliche sitzt im Kreml und heißt Wladimir Putin

Sollten Sie wütend werden, angesichts all der Menschenschlangen in der Stadt, weil es doch etwas länger dauert, als sie noch schnell etwas im Bürgeramt erledigen wollen, lassen Sie ihre Wut nicht an diesen Menschen aus. Sie können nichts für ihre Situation. Auch ihr russischer Arbeitskollege, die russische Mitschülerin ihrer Tochter und das Restaurant um die Ecke kann nichts für den Krieg in der Ukraine. Ebensowenig sind die Bomben auf Kiew und Charkiw einfach vom Himmel gefallen. Der Verantwortliche dafür sitzt im Kreml und er heißt Wladimir Putin.

Lesen Sie auch

Falls Sie ukrainische Freunde, Nachbarn oder Arbeitskollegen haben, fragen Sie wie es ihnen geht, auch wenn die Antwort darauf lautet, den Umständen entsprechend. Bieten Sie Hilfe an, aber verfallen Sie dabei weder in einen blinden Aktionismus, mit dem niemanden geholfen ist, noch bevormunden Sie diejenigen, denen sie helfen wollen. Falls Sie nicht sicher sind, fragen Sie einfach nach.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielleicht haben Sie selbst schon ihr Wohnzimmer als Bleibe angeboten, sind zum Hauptbahnhof geeilt, um beim Dolmetschen zu helfen. Vielleicht haben Sie Medikamente oder Geld gespendet, sind auf eine der zahlreichen Ukraine-Kundgebungen gegangen und haben gegen diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg protestiert. Liebe Leipzigerinnen und Leipziger, ich habe diese Stadt nie mehr geliebt, als in diesen Momenten - wie Brecht einst so schön gesagt hat-, in denen der Mensch dem Menschen ein Helfer ist.

Von Ronya Othmann