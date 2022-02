Leipzig

In den Leipziger Straßenbahnen werden nicht nur Straßen und Plätze angesagt, sondern auch Werbung. Was erzählt das über die Stadt?

„Nächste Haltestelle: Hauptbahnhof. Zentraler Umsteigepunkt, Übergang zu den Zügen des Nah- und Fernverkehrs, Zugang zur Innenstadt.“

Fast jeder Mensch, der schon mal in Leipzig Straßenbahn gefahren ist, kennt diese Ansage. Vermutlich kann er oder sie sogar jede Silbe mit ihrem besonderen mechanischen, etwas kontra-intuitiven Singsang mitsprechen. Hoch-runter-hoch-runter. So wie Siri oder Alexa ihre Hinweise in einem blechernen Stakkato vortragen („In-zwei-hun-dert-Me-tern-links-ab-bie-gen“) und Einkaufszentren ihre Kunden und Kundinnen halb erotisch, halb gelangweilt mit Rätseln konfrontieren („Frau Müller, bitte 321“), flötet die LVB die Netzpläne in die Ohren von Bewohnern und Besuchern. Die Straßenbahndurchsage ist eine Art akustische Visitenkarte, sie gibt Orientierung im Großstadtgewimmel. Sie ist die Stimme der Stadt.

Extra-Informationen als nette Beigabe

„Nächste Haltestelle: Augustusplatz. Zentraler Umsteigepunkt, Zugang zur Innenstadt. Opernhaus, Gewandhaus zu Leipzig, Universität Leipzig, Zentralapotheke“.

Die LVB erlaubt sich, in ihren Ansagen auch noch ein paar Extra-Informationen zu geben. Zugänge, Umsteigemöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten. Eine ganz nette Beigabe für Gäste der Stadt. Aber ist die Zentralapotheke wirklich so zentral für das Leipziger Leben? Na gut, in einer pandemischen Welt mag so eine Infrastruktur-Info vielleicht sinnvoll sein. Aber dann:

„Nächste Haltestelle: Gördelering. (…) Industrie- und Handelskammer. Volkshochschule.“

An wen soll sich das nun richten? Saß schon jemals jemand in der Linie 9, hat aus dem Fenster geguckt, die Blechbüchse in der Sonne schimmern sehen, die Skater hinter den Pusteblumenbrunnen von Harry Müller beobachtet und gedacht: „So scheen, die IHK da hinten!“ Oder: „Ach siehste, ich hab mich noch gar nicht für den Tiere-Zeichnen-Kurs angemeldet!“ Für Touristen ist die Info komplett sinnfrei – im Gegenteil drängt sich der Eindruck auf, Leipzig sei eine Kleinstadt, in der die Volkshochschule und die IHK Wahrzeichen sind. Aber es wird noch kurioser:

„Nächste Haltestelle: Waldplatz/Arena. Fernstraßenbundesamt. United Capital Immobilien.“

In den Ansagen tauchen nicht nur die offensichtlichen Institutionen der Stadt auf, sondern ganz offensichtlich auch die unsichtbaren, die sich über den neutralen Dudelton in die Wahrnehmung einschleichen wollen. Anders als bei Plakatwänden und Schriftzügen können wir akustische Werbung nicht ausblenden. Schon gar nicht, wenn sie sich an die notwendige Orientierungen anschmiegt. Hatte Quarterback Immobilien bereits seine Bedeutung unmissverständlich an die Arena geheftet, so wollen offenbar auch andere Verkäufer und Verwalter der relevanter Infrastrukturen nicht zurückstecken.

Eine Anfrage bei der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (LVV) ergibt: Es gibt etwa 3300 Einzelansagen in den Bahnen. Eine Übersicht über die werblichen Zusätze sei leider nicht möglich. Also weiter, noch ein paar Fahrten durch die Stadt. Und wer jetzt genau hinhört, bekommt ein äußerst merkwürdiges Bild der angeblich relevanten Orte von Leipzig.

„Nächste Haltestelle: Gottschedstraße. Rehabilitationsklinikum. Sonnenklar TV Reisebüro.“ „Nächste Haltestelle: Westplatz. Polster und Pohl.“ „Nächste Haltestelle: Lindenauer Markt (…) Optiker Weiss.“

Haltestellen im Zentrum sind sehr gefragt

Sich in die Haltestellenansage der LVB einzukaufen, erklärt LVV-Sprecher Marc Backhaus auf Nachfrage, koste etwa einen mittleren vierstelligen Betrag pro Jahr. Aus einer anderen Quelle erfährt man: Es sind 6000 Euro. Besonders die Innenstadt-Haltestellen seien sehr gefragt, teilweise mit Warteliste. Je weiter die Bahnen rausfahren, umso weniger wertvoll ist die Schleichwerbung für die Unternehmen.

6000 Euro pro Jahr erscheint mir nicht besonders viel dafür, dass Schulkinder wie nach einem Brainwash die Haltestelle Felsenkeller mit „Zahnärzte im Westen“ mitsprechend komplettieren oder Touristen zwar an der Kurt-Eisner-Straße über die private „Rahn Education Oberschule und Fachoberschule“ informiert werden – nicht aber zum Beispiel an der Marschnerstraße etwas über die älteste Schule Deutschlands, die Thomasschule, erfahren.

Die Haltestellenansagen beliebig an die Meistbietensten zu verkaufen, verzerrt das Gesicht einer politisch, kulturell und sozial aufregenden Stadt wie Leipzig zu einer fast schon skurrilen Werbefratze. Es setzt einen Trend fort, der seit etwa dreißig Jahren unaufhaltsam scheint: den kompletten öffentlichen Raum zu kapitalisieren. Während vergleichbare Städte wie Genf (Schweiz), Grenoble (Frankreich) oder Chennai (Indien) beschlossen haben, ihren Stadtraum komplett werbefrei zu halten, setzt Leipzig der Kommerzialisierung in einem durch Steuern und Fahrkarten finanzierten Angebot noch eine skurrile Krone auf.

Dabei finde ich die Idee, nicht nur die großen Sehenswürdigkeiten anzusagen, im Grunde gar nicht so schlecht. Warum weist man nicht auch mal auf Künstlerateliers, Pommes-Buden, sozial-ökologische Zentren, kleine Buchläden, den Obdachlosen mit den Zarathustra-Sprüchen, die beste Brücke zum Selfies-Machen und so weiter hin?

Es könnte wechselnde Ausschreibungen geben, an denen Studierende oder zivilgesellschaftliche Gruppen für drei Monate ihre Wahrzeichen im Innenstadtbereich benennen dürfen. So was wie:

„Nächste Haltestelle Neues Rathaus. Platz mit den meisten Frühblühern im März.“

Offenlegung: Auch die Leipziger Volkszeitung hat eine eigene Ansage an einer LVB-Haltestelle. Allerdings gibt es hier, an der Münzgasse, auch wirklich etwas zu erleben: In den Schaukästen am Straßenrand kann man täglich die aktuelle Ausgabe lesen.

Von Greta Taubert