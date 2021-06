Schriftstellerin Ronya Othmann: Wenn der Ingo den Mehmet küsst

Leipzig

Leipzig ist ja, man kann es manchmal kaum glauben, eine Großstadt. Auch wenn Leipzig im Vergleich zu Megastädten wie Tokio, New York oder Jakarta eher die Größe eines Kuhdorfs hat und Spätis hier gerne auch mal um 22 Uhr schließen. Es gibt einen Satz, den die Schriftstellerin Fran Lebowitz in der der Netflix Doku-Serie „Pretend it’s a City“ sagt: „Einer der Gründe, weshalb Menschen in unserem Alter, die homosexuell sind, nach New York gekommen sind, war, dass sie homosexuell waren. Heute kann man überall homosexuell sein. Wir sind gekommen, weil man an manchen Orten nicht leben konnte.“

Regenbogenflaggen in Riesa (nun ja, fast)

Aber in gewisser Weise trifft, was Fran Lebowitz beschreibt, auch auf Deutschland zu. Denn heute verkauft jeder Rewe, selbst in Bumpitz oder Obergartelshausen, ganz LGBT (Lesbian, Gay, Bi, Trans)-freundlich Gummibärchen in Regenbogen-Edition und klebt sich eine Regenbogenflagge auf die Schiebetür. (Nun ja, in Riesa wurde die Regenbogenflaggen vor einem Baumarkt auf Anordnung der Geschäftsführung Riesa-Park wieder abgehängt). Man ist zwar im Erzgebirge meist immer noch „the only gay in the village“, kann aber dank Internet und Dating Apps auch auf dem Land „gay“ sein - zumindest heimlich.

Trans, lesbisch, schwul: In der Großstadt juckt es keinen

Trotzdem zieht es vor allem junge „Queers“, also Menschen deren geschlechtliche Identität und/oder sexuelle Orientierung nicht der „Norm“ entspricht, auch heute noch in die Großstadt. Wer aus illiberalen, geschlossenen Communities oder erzkonservativen Dörfern kommt, kann eine Operette davon singen. Für sie ist die Großstadt immer noch ein Zufluchtsort: Fürs Studium einmal auf die andere Seite der Republik, wo keine argwöhnischen Tanten hinter den Gardinen lauern, die einen beim Knutschen auf einer Parkbank oder sonst wo erwischen können. Weg vom Gerede der Leute, der dörflichen Enge, von Hochzeit, Nachwuchs, Reihenhaus, Schützenverein. Von der Frage: „Hast du noch immer keinen Freund?“ Sich endlich nicht mehr verstellen müssen, endlich in Ruhe lesbisch, schwul oder Trans sein zu können, in der Anonymität der Großstadt, wo es einfach niemanden juckt. Ob mit Katze, Partnerin, Geranien auf dem Balkon und Sonntag Tatort oder in einer Veganer*innen-WG und in einer Beziehung mit fünf anderen Frauen. Das ist zumindest der Traum.

In der Realität wird man dann trotzdem im hipsten Club der Stadt von irgendwelchen Typen gefragt, ob man als lesbisches Paar nicht doch voll Bock auf einen Dreier mit Hetero-Philipp hätte. Und wir müssen ehrlich sein: Gewalttaten gegenüber Homosexuellen oder Transmenschen kommen nicht nur im Vogtland, sondern auch in Berlin und Leipzig vor.

Durch Corona wurde Leipzig zum Dorf

Trotzdem. Man muss nicht einmal lesbisch oder schwul sein, dass einen die Kleingeisterei zwischen Freiwilliger Feuerwehr und Trachtenverein so sehr nervt, dass man ins Kosmopolitische abhaut. Das Versprechen der Großstadt ist ihre Heterogenität, die Widersprüche, die unterschiedlichen Lebensentwürfe und Communities auf engstem Raum. Und, dass sie immer groß genug ist, um sich ihr zu entziehen.

In der Corona-Pandemie ist die Großstadt auf die eigenen vier Wände und den Weg zum Supermarkt zusammen geschrumpft. All die Orte, die eine Großstadt ausmachen, sind verschwunden, die Menschenmengen in den Parks, die Bibliotheken, Museen, Kinos, Theater, Restaurants, Cafés, Bars und Clubs. Durch Corona ist Leipzig für mich zu einem Dorf geworden.

Ich will meine Großstadt zurück und schauen, wie viel von ihr noch da ist. Retten, was noch zu retten ist. Wir sollten das Kleinstädtische nicht in die Großstadt lassen. Das Kleinstädtische hat in der Großstadt nichts verloren. Deswegen endet die Tram auch an der Stadtgrenze. Der Großstädter fühlt sich zuhause, wenn beim Bäcker eine Sprache gesprochen wird, die er nicht versteht. Der Großstädter zieht nicht über eine Bar, um sich um 22:05 Uhr wegen Ruhestörung beim Ordnungsamt zu beschweren, er kauft sich Ohropax. Es stört ihn nicht, wenn der Ingo den Mehmet küsst.

Das größte Ärgernis des Großstädters sind nicht die Homos, es ist der öffentliche Nahverkehr.

Von Ronya Othmann