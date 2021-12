Start-up-Hochburg: Wie Leipzig wirklich das neue Berlin wird

Leipzig

Wer gründet eigentlich all diese Start-ups? Da haben viele sofort ein Klischee vor Augen: Den Mate trinkende Mittzwanziger, Vollbart-Hipster im Karohemd und außerdem Studienabbrecher, wahlweise aus Berlin-Kreuzberg oder mittlerweile sogar Leipzig-Plagwitz, der den ganzen lieben langen Tag an nichts anderes denken kann, als die nächste Börsen- oder Fitness-App. Und, ja: Es gibt diesen Stereotyp, den „Lifestyle-Gründer“, der sich vermutlich selbst eher „Entrepreneur“ nennen würde.

Jeder kann zum Gründer werden

Viele Gründer sind tatsächlich junge, smarte, technologieverliebte Typen. Nehmen wir Steve Jobs und Steve Wozniak, die Gründer von Apple. Als sie die Firma mit dem angebissenen Apfelsymbol gründeten, waren sie zarte 21 und 26 Jahre. Larry Page und Sergey Brin (die Gründer von Google) waren 25. Und Michael Dell, bis heute CEO des nach ihm benannten PC-Herstellers, war sogar erst 18. Aber die Gründerlandschaft ist zum Glück noch diverser. Da ist der Englischlehrer Jack Ma, der mit 35 Alibaba gründete, eine Art Amazon und heute der größte IT-Konzern Chinas. Sind sie schon mal mit Ryanair geflogen? Tony Ryan hatte die Fluglinie erst mit 49 gegründet. Ray Kroc war sogar 52 und arbeitete als Verkäufer, als er mit McDonald’s ins Fast-Food-Business einstieg. Und Ferdinand Porsche war sein Leben lang einfacher Installateur, seine Automarke erfand er mit 56.

Jede und jeder kann gründen. Ich weiß das so genau, weil ich selbst gegründet habe. Und weil ich seit mehr als sieben Jahren auf der Leipziger Spinnerei junge Unternehmen dabei berate, was ihre nächsten Schritte sein könnten – und wie sie ihr Produkt auf den Markt bringen können. Und ich würde gern mit einem Klischee aufräumen, dass noch viel platter ist als die Kombination Mate-Flasche und Hipster-Vollbart. Nämlich, dass es jungen Gründerinnen und Gründern nur ums Geld ginge.

Ich sehe ihn immer wieder in Filmen und TV-Serien: Den jungen Unternehmer, der vor allem aufs schnelle Geld aus ist. Meine Erfahrung ist, dass die Menschen hinter Start-ups sich oft jahrelang selbst ausbeuten und für wenig Geld an ihrer Idee schuften – ohne eine wirkliche Sicherheit oder das Versprechen, damit einmal viel Geld zu verdienen. Es geht ihnen um ganz andere Dinge: Die Anwendung ihres speziellen persönlichen Wissens. Eine gewisse berufliche Freiheit und Unabhängigkeit indem man sein eigener Chef ist. Und die Möglichkeit der Selbstdarstellung, statt anonym in einem Großkonzern zu verschwinden.

Start-up-Gründer zu sein ist eben eigentlich kein Job, sondern eine Passion. Beispiele dafür gibt es auch in Leipzig. So hat etwa Ralf Kalupner, ein passionierter Radfahrer, Hobby-Schrauber und Viel-Reisender, 2004 seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ein Fahrradverleihsystem entwickelt. Der Name: Nextbike.

Kalupners Vision war es, auf allen Reisen immer ein einfach zugängliches Fahrrad zu haben. Anfangs musste man, um die Räder zu entsperren, eine Nummer wählen, unter der einem ein Mitarbeiter den Code fürs Zahlenschloss nannte. Heute ist Nextbike komplett durchdigitalisiert. Und vor wenigen Wochen wurde es verkauft: Für einen zweistelligen Millionenbetrag an den E-Roller-Anbieter Tier Mobility. Den Deal, der international für Aufsehen sorgte, wickelte das Leipziger Büro des renommierten Beratungsunternehmens Cowen ab.

Kalupner wurde vom Fahrradschrauber zum Millionär. Aber nicht, weil er Millionär werden wollte. Sondern, weil er sich so unfassbar gern mit Fahrräder befasste (und mit Unternehmensgründung), sodass seine Idee schließlich Millionen wert war.

Verkauf ist oft der richtige Schritt

Noch zwei andere in Leipzig geborene Ideen wurden kürzlich für viel Geld aufgekauft. Das Unternehmen Replex, ein Softwareunternehmen, das gleich hinterm Museum der bildenden Künste seinen Sitz hat, wurde von dem US-Telekommunikations-Giganten Cisco geschluckt. Rhebo, eine Cyber-Sicherheitsfirma, wurde vom börsennotierten Schweizer Unternehmen Landis+Gyr eingekauft.

Ich kenne beide Gründerteams gut, weil ich sie im SpinLab mit ihren Ideen über Monate und Jahre begleitet und unterstützt habe. Und auch hier war es so: Die jungen Männer und Frauen haben sich die allermeiste Zeit in ihre Idee vertieft. Erst ganz am Ende des Tages hat sich all die Arbeit finanziell gelohnt – auch für Investoren wie den Technologiegründerfonds Sachsen.

Es mag etwas unromantisch klingen, aber der Verkauf einer Idee, in der viel Liebe und Herzblut steckt, ist oft der richtige Schritt. Gerade Leipzig und Ostdeutschland können von solchen Deals profitieren. Hier, wo die Vermögensbasis auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch niedriger ist als im Westen, brauchen Start-ups oft viel externes Kapital, um sich weiterzuentwickeln. Das Geld kommt dann von sogenannten Business Angels, also von vermögenden Privatinvestoren, oft ehemaligen Gründer oder aus Wagniskapitalfonds. In jedem Fall von Menschen, die an die Idee des Gründerteams glauben.

Das Geld aus ihren Übernahmen können die Gründer und Investoren hinter Replex, Rhebo oder auch Nextbike wieder neu investieren. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass das Geld in einem weiteren Start-up landet. Langfristig könnte in Leipzig ein funktionierendes Start-up-Ökosystem wachsen. In einer anderen Stadt passierte in den vergangenen 15 Jahren genau das. Der Name der Stadt: Berlin, heute einer der wichtigsten Start-up-Hotspots in Europa.

Von Eric Weber