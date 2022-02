Vision 2026: Leipzig-Leuna-Hamburg per Boot

Leipzig

Leipzig fehlen nur rund acht Kilometer zum Meer. Es könnte direkt zur Ostsee über den Elbe-Lübeck-Kanal nach Lübeck gehen. Oder in die Nordsee über Saale und Elbe nach Hamburg. Karl Heine sei Dank, der gleichnamige Kanal ist großartig und visionär. So wie weitere konkrete Ideen und Projekte von ihm vor circa 150 Jahren. Doch die Erweiterung der Leipziger Wasserstraßen bis zur Saale kam nie zustande. Spätestens 1943 wurden nicht nur diese Ideen vorerst zerstört.

Hoffnung keimte 1990 auf, aber da gab es logischerweise viele andere Prioritäten. 1999 gründeten 13 engagierte Damen und Herren den Wasser-Stadt-Leipzig e.V., um dem jahrzehntelangen Traum von der direkten Anbindung des Meeres auch eine Interessensvertretung der Bürger zu bieten. 13 – in diesem Fall eine Glückszahl, denn Ideen und Pläne wurden konkreter. Erste Ziele wurden auch in der Stadtverwaltung nachhaltig verfolgt und bei einem studentischen Wettbewerb Ideen für einen „Stadthafen“ gesammelt.

Für die Olympia-Bewerbung Leipzigs 2012 war zum Beispiel angedacht, im Elsterbecken zwischen Zeppelinbrücke und Wehr auf einer neuen Brücke das Schwimmstadion zu bauen. Einen Großteil der Sportstätten hätte man auch über Wasserwege erreichen können. Daraus wurde leider nichts.

2011 bin ich von Berlin nach Leipzig gezogen. Stadt muss immer sein, als geborenes Großstadtkind. Berlin hat zudem Wasser – herrliche Seen, auch im Potsdamer und Brandenburger Umland. Stadt und Wasser, das gehört für mich zusammen. Dass ich das hier kaum vermissen würde, wurde mir erst später klar. Der Zufall wollte, dass ich eine Wohnung anmieten konnte mit dem Hinweis: Direkt vor Ihrem Haus soll irgendwann einmal ein Stadthafen gebaut werden. Irgendwann.

Baubeginn am Stadthafen

Eigentlich läge das Areal der ehemaligen Julius-Blüthner-Werke zwischen Westplatz und „Schrebser“ (Schreberbad) jetzt im Winterschlaf. So war es zumindest die letzten Jahre. Und jetzt? Zwei Ausflugsboote ankern verträumt im kleinen Hafenbecken, die roten Paddelboote liegen kopfüber in einer Art Freiluft-Bootsregal an der Schreberstraße. Eine üppig-grüne hohe Fichte musste schon im Dezember dem geplanten Hafenbecken weichen, sie wäre auf einem Weihnachtsmarkt eine Augenweide gewesen.

Pünktlich zu Jahresbeginn 2022 konnte man den Baubeginn des Stadthafens Leipzig beobachten und vor allem auch hören. Rumms, Kracher und Rumpel – wie der TV-Serienheld Bob der Baumeister sagen würde. Ist das irgendwann zu Ende, kann man in einigen Jahren auf den Wasserstraßen Leipzigs immer im Kreis herum paddeln oder SUP-en (Stand-Up-Paddling) – jedenfalls fast. Denn ein paar Hürden gibt es schon, aber diese kann man ja kreativ überwinden, als alternativen Fitnessparcours sozusagen.

Lesen Sie auch Übersicht: LVZ-Kolumnisten bieten einen anderen Blick auf die Stadt

Start wäre dann am Blüthnersteg in Richtung Innenstadt. Am Ranstädter Steinweg müssen Sie den Wasserlauf kurz verlassen, dann geht es einige Meter abwärts und sie müssen ihr Gefährt über den Lautensteg auf den Schultern tragen. Dann geht es wieder aufs Wasser zurück, vorbei am schönen Mückenschlösschen mit dem Biergarten. Am Klärwerk Rosental dann bitte scharf links abbiegen und wieder zurück ins Elsterbecken.

Am Weiße-Elster- und Palmengarten-Wehr bitte nicht vergessen vorher wieder rechtzeitig das Ufer anzusteuern. Paddeln, tragen, paddeln, anders wird es nicht gehen. Doch weiter Richtung Saale wird es nun erst einmal keinen Durchbruch im wahrsten Sinne geben. Aber, der erste Abschnitt des Saale-Elster-Kanal-Radwegs soll wohl noch in diesem Jahr begonnen werden. Nach Fertigstellung könnte man dann die sportliche Betätigung erweitern. Paddeln, tragen, radeln, paddeln, also Triathlon plus.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sachsen kennen keine Grenzen

Leipzig und Hamburg über Wasserwege zu verbinden – vielleicht erleben wir es eines Tages? Aber die acht Kilometer fehlen eben noch. Damit ist die Anzahl der reinen Wasserstraßen-Kilometer gemeint, Hebewerke und andere Bauten nicht mitgerechnet. Momentan endet der Saale-Elster-Kanal und die Vision abrupt in einem Feld hinter der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt bei Zschöchergen.

Grenzen haben Sachsen ja noch nie aufgehalten. Meine Vision für 2026: Wenn Sie vom Stadthafen in Leipzig starten, dann sind Sie in zehn Tagen, ohne dass Sie noch irgendwo einchecken müssen, dann beginnen Sie im Grunde genommen hier am ... am Stadthafen starten Sie Ihre Hamburger Hafenrundfahrt. Dann sollten Sie aber nach etwa zehn Minuten Paddelzeit beim Italiener am Canale in Plagwitz eine Pizza mitnehmen, damit Sie bis nach Hamburg durchhalten. Wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen – Halle, Burg Wettin, Calbe, Barby an der Elbe ... bedeutet das, dass der Leipziger Stadthafen im Grunde genommen näher an Hamburg heranwächst.

Carolin Masur, geboren 1966 in Berlin, ist die Tochter des Dirigenten Kurt Masur. Nach dem Umzug der Familie nach Leipzig sang sie unter anderem im Gewandhaus-Kinderchor. Später studierte sie an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin und ist aktuell als Opernsängerin und Moderatorin tätig. Carolin Masur lebt in Leipzig.

Von Carolin Masur