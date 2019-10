Boris Becker kommt zum Opernball

Leipzig

Tennislegende Boris Becker kommt zum 25. Leipziger Opernball. Er führt die prominenten Gästeschar an, die am 26. Oktober auf dem Augustusplatz über den Roten Teppich gehen wird. Auf der Promi-Liste stehen unter anderem Model Stefanie Giesinger, die Schauspieler Dieter Hallervorden, Hardy Krüger jr., Richy Müller, Jasmin Gerat, Jana Pallaske sowie Darsteller aus den in Leipzig gedrehten Serien „In aller Freundschaft“ und „Soko Leipzig“. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung schmeißen sich wieder in ihre Smokings und feiern mit. Das gesellschaftliche Ereignis steht unter dem Motto „La Dolce Vita in Südtirol“.

Angela Ermakova undTochter Anna besuchten 2009 den Leipziger Opernball. Quelle: Leipzig report

Boris Beckers „Besenkammer-Affäre“ Angela Ermakova und die daraus entstandene Tochter Anna waren vor genau zehn Jahren VIP-Gäste auf dem Leipziger Opernball. Von Security umringt und abgeschirmt, sorgten sie dennoch für permanentes Blitzlichtgewitter. Boris’ Sohn Noah Becker war auch schon da – sogar schon zweimal. Im vergangenen Jahr hat er als DJ im Konzertfoyer aufgelegt, 2012 war er Gast auf dem Ball. Bei seinem damaligen Besuch legte er als DJ in einem Club in der Innenstadt auf.

Noah Becker legte 2018 im Konzertfoyer als Star-DJ nach Mitternacht auf. Quelle: Leipzig report

Von Kerstin Decker