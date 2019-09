Leipzig

Dieses Jahr ist es ein Grüner! Ein Macan in der Farbe Mambagrün-Metallic im Wert von 76 000 Euro. Einer wird ihn gewinnen – auf dem Leipziger Opernball am 26. Oktober. Zum siebten Mal in Folge spendiert der Autobauer Porsche Leipzig einen Sportwagen als Hauptpreis für die Opernball-Tombola. „Es ist ein ech...