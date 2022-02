Leipzig

Als am Donnerstag die ersten Bilder und Nachrichten vom russischen Angriff auf die Ukraine um die Welt gingen, war die Leipziger Feuerwehr in Gedanken sofort bei den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr in Kiew. „Wir machen uns große Sorgen und stehen in engem Kontakt mit unseren ukrainischen Kollegen“, sagt Feuerwehr-Sprecher Torsten Kolbe.

Erst im vergangenen Herbst ist dieser Kontakt bei einem Besuch der Leipziger Feuerwehr in Kiew entstanden und seitdem nicht abgebrochen. Anlässlich des 60. Jubiläums der Städtepartnerschaft von Leipzig und Kiew im Jahr 2021 war eine Delegation um Feuerwehr-Chef Axel Schuh in der ukrainischen Hauptstadt zu Gast. „Wir wurden dort sehr nett aufgenommen und haben uns sehr wohl gefühlt“, schildert Torsten Kolbe den einwöchigen Besuch.

Ein Feuerwehrmann erschossen, zwei verletzt

Jetzt erreichen die Feuerwehr per WhatsApp Bilder und Videos aus dem Krieg. Sie zeigen durch Raketenbeschüsse eingestürzte oder brennende Gebäude, zerstörte Straßenzüge und Rettungseinsätze. In der Nacht zu Freitag wurde Kiew von mehreren Explosionen erschüttert. „Die Kameraden müssen Brände löschen, Verletzte versorgen und Menschen aus Trümmern retten“, berichtet Kolbe. Ein Feuerwehrmann sei bereits von russischen Militärs erschossen worden, allerdings nicht in Kiew, wo jedoch zwei Feuerwehrleute verletzt wurden. Die ersten russischen Truppen haben die Hauptstadt nach Angaben des ukrainisches Verteidigungsministeriums am Freitagvormittag erreicht.

Nach ersten Angriffen auf Kiew waren Feuerwehrleute im Einsatz, um brennende und zerstörte Häuser zu löschen und Verletzte zu versorgen. Quelle: Privat

Dort laufen die Einsätze der Feuerwehr unter schwierigen Bedingungen. Weil inzwischen Tausende Menschen versuchen, die ukrainische Hauptstadt oder das Land zu verlassen, seien die Straßen vielerorts verstopft. Es herrschten chaotische Zustände und für die Einsatzkräfte der insgesamt 25 Feuerwachen im Stadtgebiet gebe es häufig kein Durchkommen mehr, heißt es.

„Die Kollegen arbeiten bis zum Umfallen“

Noch problematischer ist jedoch, dass immer weniger Kameradinnen und Kameraden im Einsatz sein können. „In Kiew gibt es eigentlich über 3000 Feuerwehrleute“, so Kolbe. Doch viele von ihnen würden momentan schlichtweg nicht mehr in die Stadt gelangen. Im Umland, wo viele Menschen wegen der günstigeren Mieten leben, seien die russischen Truppen schon sehr präsent, weshalb es schwierig sei, das Gebiet zu verlassen. Das heißt für die Einsatzkräfte in Kiew: Die Ablösung fehlt. „Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr engagiert und arbeiten bis zum Umfallen“, schildert Kolbe die Situation.

Einen Weg für Hilfslieferungen in die ukrainische Partnerstadt sieht Kolbe momentan nicht. Doch einer großen Anteilnahme können sich die Feuerwehrleute in Kiew sicher sein. Torsten Kolbe hat den Kollegen ein Foto aus Leipzig geschickt. Es zeigt die ukrainischen Flagge vor dem Neuen Rathaus, die am Donnerstag als Zeichen der Solidarität gehisst wurde. „Zumindest können wir zeigen, dass wir an sie denken“, so Kolbe. Eigentlich war für Mai ein Gegenbesuch der Kiewer in Leipzig geplant gewesen – momentan sieht es nicht so aus, als würde dieser zustande kommen.

Von Lilly Günthner