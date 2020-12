Lukas Bäcker – lecker vom regionalen Bäcker und dies gleich um die Ecke. Frische Brötchen am Wochenende sind für mich ein Muss! Und zum Kaffeeklatsch am Nachmittag darf es dann auch gern ein Stückchen Kuchen sein.

So läuft es bei mir und dem Lukas Bäcker am Dorotheenplatz. Schon kurz vor Beginn der Adventszeit lag der frische und saftige Quarkstollen bereit. Ich konnte den 1. Advent kaum abwarten, so groß war die Vorfreude, den Stollen anzuschneiden – und ich wurde nicht enttäuscht: es war ein wahrhaftiger Traum aus aromatisch-saftiger Leichtigkeit.

Übrigens, hier im digitalen Weihnachtsmarkt der LVZ kann man bis zum 23. Dezember ganz bequem von zuhause viele Leckereien des Lukas Bäcker bestellen.

Sebastian Noack

Manager Digital Marketing