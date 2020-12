Meine Eltern haben meiner Schwester und mir zu Weihnachten immer das „Spiel des Jahres“ geschenkt, und ich durfte die Regeln erklären. Warum mir das einfällt, wenn ich an die Tretmobile-Vermietung am Cospudener See denke? Weil die mit dem „Cospudener Wettlauf“ ein tolles Leipzig-Spiel mit großem Brett und Holzfiguren anbieten, das mir als Zugereisten die Neuseenlandschaft und noch mehr Lokalkolorit ganz toll erklären.

Fotopuzzles und Memo-Spiele mit Leipzig-Motiven sind auch im Verkauf der kreativen Macher zu finden. Das finde ich eine richtig coole Idee – jetzt im Winter ist es ja zu kalt, um in den witzigen Tretmobilen, auf Einhörnern oder Tigern um den See zu radeln. Immerhin: Gutscheine fürs kommende Jahr gibt’s dafür auch im Shop, ein Weihnachtsgeschenk, das für den Sommer Mut macht.

Den „Cospudener Wettlauf“ kann man übrigens auch hier im digitalen Weihnachtsmarkt der LVZ erwerben.

Stefan Michaelis

Redakteur