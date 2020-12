Gerade in der Vorweihnachtszeit ist viel zu tun. Geschenke besorgen, das Haus schmücken, Plätzchen backen oder mit den Kindern Präsente basteln – die Liste der Aufgaben ist lang. Und natürlich will man die ganz besondere Weihnachtszeit auch gebührend genießen. Dazu muss man aber ausgeschlafen sein.

Das Wichtigste für einen erholsamen Schlaf ist die richtige Matratze. Die gibt es ebenso wie Kissen und Lattenroste bei „Schlaf Optimal“ in Leipzig. Und dank eines professionellen Liegetests auf dem Liegesimulator findet man hier eine auf seine Schlafbedürfnisse abgestimmte Matratze für einen erholsamen Schlaf. So schläft man optimal und geht garantiert ausgeruht in die Weihnachtszeit.

Die Produkte von „Schlaf Optimal“ und viele Informationen rund um die passende, individuell angefertigte Matratze findet man auch hier im digitalen Weihnachtsmarkt der LVZ. Einen Termin zur professionellen Schlafberatung und zur kostenfreien Vermessung am Liegesimulator kann man ganz einfach telefonisch vereinbaren. Wer bis zum 23. Dezember eine Matratze bestellt, erhält zudem ein hochwertiges, ergonomisches Kopfkissen gratis als Weihnachtsgeschenk dazu.

Andreas Neustadt

Redakteur