Lessing-Gymnasium feiert 150-jähriges Bestehen

In Döbeln hat Klassenleiter Stefan Ebel hat seine siebte Klasse auf dem Schulhof des Lessing-Gymnasiums in Empfang genommen. Nicht nur um sie mit den Corona-Regeln im Schulhaus zu begrüßen. Für die Klasse ist es ein besonderer Morgen. Denn die Jungen und Mädchen lernen ab diesem Schuljahr am großen Gymnasium. Die Klassen 5 und 6 werden am an der Außenstelle des Lessing-Gymnasiums in der Körnerplatzschule unterrichtet. Die siebten bis zwölften Klassen am Hauptstandort in der Straße des Friedens. Das LGD in Döbeln feierte übrigens im vergangenen Jahr 150-jähriges Bestehen.