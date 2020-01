Leipzig

„ Connewitz bleibt stabil“, lautet der Titel eines offenen Briefes, den der Fußballclub Roter Stern Leipzig am Freitagabend unter anderem auf seiner Facebookseite veröffentlicht hat. Darin bezieht der Verein, der für sein antifaschistisches Engagement bekannt ist, Stellung zu den Ereignissen der Silvesternacht in Connewitz.

Mehrere Vereinsmitglieder hätten am Kreuz das neue Jahr feiern wollen. „Die Präsenz der Polizei war massiv. Ab circa 0:15 Uhr eskalierte die Situation. Feiernde wie auch Polizeibeamte wurden verletzt“, heißt es. Die Polizei habe kurz darauf Informationen veröffentlicht, „die in den folgenden Tagen von Journalist*innen und Augenzeug*innen widerlegt“ wurden. „Der Tatvorwurf des versuchten Mordes an dem Polizisten ist zweifelhaft, verschaffte unserem Stadtteil aber bundesweite Negativpresse. Am schlimmsten allerdings ist, dass die Polizei sich einer Richtigstellung der Falschinformationen verweigert. Diese Form der Stimmungsmache gegen Connewitz und uns, die wir hier wohnen, dauert bereits mehrere Monate an. Wir sagen klar: Darauf haben wir keinen Bock mehr“, schreibt der Verein weiter.

„Kein Gefühl der Sicherheit – ganz im Gegenteil“

Connewitz biete Platz für nichtkommerzielle Kultur, Bildungs- und Diskussionsveranstaltungen, Nachbarschaftshilfe und spontane Ideen. Es sei „unerträglich, wenn ein Stadtteil mit seinen Bewohner*innen und deren alternativer, selbstbestimmter und auch politischer Anspruch kriminalisiert wird“. Im Alltag bedeute dies „massive Polizeipräsenz“, kreisende Polizeihubschrauber und verdachtsunabhängige Personenkontrollen. „Das vermittelt uns kein Gefühl der Sicherheit - ganz im Gegenteil.“ Statistiken würden belegen, dass in Connewitz nicht mehr Straftaten begangen werden, als in anderen Stadtteilen.

Der offene Brief schließt mit der Forderung an die Polizei, „eine sachliche Kommunikation mit den Bewohner*innen im Leipziger Süden aufzunehmen.“

