Leipzig

Ein 27-Jähriger, der an den Silvester-Krawallen am Connewitzer Kreuz beteiligt war, ist am Mittwoch vom Leipziger Amtsgericht in einem beschleunigten Verfahren verurteilt worden. Satpal A. erhielt eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung. Zudem muss er 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Anwalt forderte Geldstrafe

Dem Mann wurde der tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte, vorsätzliche Körperverletzung und Widerstand gegen die Polizei vorgeworfen. Das Urteil entsprach weitgehend der Forderung der Staatsanwaltschaft. Verteidiger Andreas Meschkat hatte für eine Geldstrafe plädiert.

Am 8. Januar fand der erste Prozess wegen Auseinandersetzungen in Connewitz statt.

A. war einer der vier Verdächtigten, die nach den Krawallen von der Polizei festgenommen worden waren. Drei 29 bis 32 Jahre alte Männer sitzen weiterhin in Untersuchungshaft. Sie sollen in der Silvesternacht am Connewitzer Kreuz Böller, Flaschen und Steine auf Polizisten geworfen haben.

Keine weiteren Schnellverfahren

Weitere Schnellverfahren sind nach Angaben der Leipziger Staatsanwaltschaft aktuell nicht geplant. Die Tatvorwürfe seien bei den anderen drei Beschuldigten schwerer. „Weitere Ermittlungen sind nötig“, erklärte Behördensprecher Ricardo Schulz am Dienstag der LVZ. Die Fälle würden sich deshalb nicht für Schnellverfahren eignen.

In der Nacht zu Neujahr war es im linksalternativen Stadtteil zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Autonomen und der Polizei gekommen. Ein 38 Jahre alter Beamter wurde dabei schwer verletzt und musste im Krankenhaus notbehandelt werden. Der Angreifer ist bislang nicht bekannt. In diesem Fall wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Von F.D/nöß