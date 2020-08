Leipzig

Vom 20. Juli bis 30. August 2020 stellt die LVZ im Sommerquiz täglich eine Frage und verlost jede Woche tolle Sachpreise: Diese Woche im Lostopf: Sechs Tagestickets für den Zoo Leipzig.

Mitmachen lohnt sich: Wer alle Tagesfragen beantwortet und die täglichen Lösungsbuchstaben sammelt (Nicht vergessen: Buchstaben täglich notieren!), erhält am Ende des Spielzeitraums einen Lösungssatz und die Chance auf unseren Hauptgewinn: Eine Woche Urlaub an der Polnischen Ostsee im Hotel Olymp II in Kolberg für zwei Personen.

Anzeige

Hier geht es zur 20. Quizfrage:

Frage 20 vom 8. August 2020: Was ist das markanteste Markenzeichen des Komikers Olaf Schubert?

Von red.