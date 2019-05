Die roten Früchtchen gehören laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in Deutschland zu den meist verzehrten Beerenfrüchten: Rund 3,5 Kilogramm Erdbeeren essen die Deutschen pro Kopf im Schnitt pro Jahr.

Regional einkaufen

Auch wenn Erdbeeren nahezu ganzjährig im Angebot sind, das Warten auf die heimischen Früchte lohnt sich: Sie werden geerntet, wenn sie ihr volles Aroma erreicht haben.

„Neben dem Geschmack profitiert auch die Gesundheit von ausgereiften Früchten aus der Nähe. Denn nur bei voller Reife und ohne lange Lagerzeiten kommen wir in den Genuss der vollen 65 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm Fruchtfleisch“, heißt es beim BMEL.

Ausgereifte Früchte erkennt man beim Einkauf daran, dass sie komplett rot gefärbt, also keine weißen Spitzen und Schultern haben.

Kurze Transportwege sorgen zudem dafür, dass die frisch geernteten Früchte zeitnah die Verbraucher erreichen. Und das schmeckt man: Bis zu 360 Substanzen, die den Geschmack der Frucht ausmachen, bilden laut BMEL ausgereifte Erdbeeren aus.

Transport und Lagerung

Erdbeeren sind sehr empfindlich und nur begrenzt lagerfähig. Schon bei der Ernte muss dafür gesorgt werden, dass sich die Beeren nicht erwärmen.

Eine vier- bis fünftägige Lagerung ist bei 0 bis 2 Grad Celsius und 95 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit nach Aussage des BMEL möglich. Zur besseren Erhaltung des Aromas werde jedoch eine Lagertemperatur zwischen 7 und 10 Grad Celsius empfohlen.

Anbaufläche

In Sachsen werden im Vergleich zu Sachsen-Anhalt übrigens viel mehr Erdbeeren angebaut. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes war die Anbaufläche in 2018 in Sachsen-Anhalt 185 Hektar groß – in Sachsen waren es gut 480 Hektar. Ähnlich werde es auch in diesem Jahr sein.

Erdbeeren selbst ernten

Die frischesten Früchte bekommt, wer eine der vielen Möglichkeiten zum Selberpflücken nutzt. Dabei lohnt sich frühes Aufstehen, denn je höher die Sonne steht, desto weicher und empfindlicher werden die Beeren.

red.