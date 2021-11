Leipzig

Gar nicht so einfach, den Eingang zu finden: ein leicht zu übersehendes, von Wildwuchs verdecktes Tor zwischen Baumarkt, Riesaer und Hans-Weigel-Straße in Leipzig-Engelsdorf. Dahinter verbirgt sich ein unvermutet reichhaltiges, idyllisches Areal: der Salvia-Bildungsgarten. Seit dem Frühjahr 2019 entsteht hier ein Gemeinschaftsgarten mit kontinuierlich wachsenden Anbauflächen, der zum einen für die Natur sensibilisieren, zum anderen Menschen barrierefrei zusammenbringen soll. Die ersten Erfahrungen sind ermutigend.

Die Erschließung des Geländes ist zwar zum entscheidenden Teil vollbracht, zu tun gibt es allerdings noch genug. Quelle: André Kempner

Sorgsam gepflasterte Wege, Hecken, Gewächshäuschen, akkurat gestaltete Anbauflächen – nichts deutet auf die lange, aufwendige Aufräumarbeit hin, die der Inbetriebnahme vorausging. „Das Chaos war groß“, sagt rückblickend Silke Hädrich, diplomierte Landschaftspflegerin und Mitbegründerin von „Gemeinsam Grün“. Als der Leipziger Verein die alte, zugewucherte Kleingartenanlage 2018 zum ersten Mal in Augenschein nahm, lag zwischen dem Wildwuchs jede Menge Bauschutt und Sperrmüll, dazwischen zerbrochenes Glas und abgerissene Dachpappe als Spuren von Vandalismus. Auch Anfang 2019 noch waren Lauben und Gewächshäuser zerstört worden.

Lange Suche beendet

Dennoch wusste das Team sofort, dass es seine Suche nach einem Gelände einstellen konnte: Das hier passte. „Wir hatten uns schon lange bemüht, etwas zu finden, wo wir inklusiv arbeiten, also Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen können“, erzählt Hädrich. Als sie und das Team schon fast ans Aufgeben dachten, bekam der Verein das Angebot, die früheren Schrebergärten in Engelsdorf zu übernehmen. Die Größe von 5000 Quadratmetern war perfekt, „genau die hatten wir gesucht“.

Zusammen mit ehrenamtlichen Helfern und Freunden wurden Parzellen entrümpelt, zig Container gefüllt und abtransportiert. Erst dann war es möglich, die erste Küche einzurichten und den ersten Bungalow instandzusetzen. Durch Mittel der Aktion Mensch, der Stadt und von Stiftungen ging es aber so gut voran, dass schon 2019 erste Biotope als Lernflächen für Schul- und Kindergartenkinder schnell zur Verfügung standen.

Spannende Begegnungen

Regelrecht beseelt ist „Gemeinsam grün“ von den Ergebnissen des Projekts, das dank die „Villa“ nach Engelsdorf gekommen ist: Organisiert vom Soziokulturzentrum in der Lessingstraße, treffen sich im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps junge Menschen aus ganz Europa schon seit einigen Jahren zu „Workcamps“. Im Bildungsgarten fand das Programm im vergangenen September bereits zum dritten Mal statt. Hier begegnen die internationalen Gäste Leipziger Förderschülerinnen und -schülern aus der Thonbergschule, mit der die Villa regelmäßig kooperiert.

Auch Feste werden gefeiert, dabei am Feuer Stockbrot gebrutzelt. Quelle: Andre Kempner

„Am Anfang haben sich beide Seiten ein wenig scheu beschnuppert“, sagt Jessica Reinsch rückblickend, die das Projekt leitete. „Aber im Lauf der zwei Wochen sind alle zusammengewachsen.“ Innerhalb dieser Zeit haben alle am inklusiven Gemeinschaftsgarten gearbeitet, weitere Flächen frei geräumt, an einer Insekten-Nisthilfe gebastelt, Kräuter, Gemüse und Obst verarbeitet und geerntet. Auch Feste wurden gefeiert, am Lagerfeuer Stockbrot gebrutzelt. „Die Abschiede fielen nach dieser Zeit richtig schwer“, berichtet Reinsch. „Da ist eine Menge entstanden. Besser hätte es nicht laufen können.“

Projekt wächst weiter

Die Erschließung des Geländes ist zwar zum entscheidenden Teil vollbracht, zu tun gibt es allerdings noch genug. Auf einer Parzelle muss das Erdreich von zerbröselnden Plastikresten befreit und auf einer anderen eine Laube repariert werden. „Bis zur Barrierefreiheit ist es noch ein Stück Weg“, so Hädrich. „Aber in zwei, drei Jahren sieht das hier noch mal ganz anders aus.“ Inklusion leben, sich bilden und gemeinsam gärtnern wird dann noch besser möglich sein – ein einzigartiges Projekt in Leipzig.

Von Mark Daniel