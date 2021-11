Leipzig

Zusammen mit neun weiteren eingemeindeten Städten und Dörfern wurde das bis dahin eigenständige Engelsdorf 1999 der Großstadt Leipzig zugeschlagen – und steuerte mit 10.667 Menschen den größten Zuwachs bei. Die Tatsache, dass das Amt für Statistik und Wahlen im Jahr 2000 für den Leipziger Ortsteil Engelsdorf nur noch 7870 Einwohnerinnen und Einwohner ausweist, liegt aber nicht an einem etwaigen Bevölkerungsschwund nach der erzwungenen Eingemeindung, sondern hat vielmehr rechnerische Gründe: Seit 1994 hatten Althen, Kleinpösna und Baalsdorf zu Engelsdorf gehört; mit der Gebietsreform 1999 wurden sie als die zwei Leipziger Ortsteile Althen-Kleinpösna und Baalsdorf aber wieder aus Engelsdorf ausgegliedert. Zusammen lebten laut Statistik 11.215 Menschen im Jahr 2000 in den drei Verwaltungseinheiten. 2020 waren es 13.217.

Die Bevölkerung im heutigen Ortsteil Engelsdorf ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten von 7870 auf 9258 Menschen gewachsen – und dabei älter geworden. Das lässt sich daran ablesen, dass im Jahr 2000 lediglich 1320 Bürgerinnen und Bürger 65 und älter waren, 20 Jahre später aber 2411 Menschen in dieser Altersgruppe angekommen sind. Und daran, dass das Durchschnittsalter in derselben Zeitspanne von 42,1 auf 47,9 Jahre stieg. Zum Vergleich: Im gesamten Leipziger Stadtgebiet sank das Durchschnittsalter zwischen 2000 und 2020 von 43,2 auf 42,3 Jahre.

Die Haushaltsgröße lag in Engelsdorf 2020 im Mittel bei 1,9 Personen. 2094 Engelsdorferinnen und Engelsdorfer wohnen alleine: 43,7 Prozent aller Haushalte. 3270 Menschen teilen sich zu zweit einen Haushalt: Die 1635 Wohnungen entsprechen 34,1 Prozent der Haushalte. Nur 84 Engelsdorfer Haushalte – 1,8 Prozent – setzen sich aus fünf oder mehr Menschen zusammen.

55 Prozent der Engelsdorfer besitzen laut Amt für Statistik und Wahlen selbst das Haus oder die Wohnung, in der sie leben. Die restlichen 45 Prozent bezahlen im Mittel höhere Mieten als im stadtweiten Durchschnitt. Die durchschnittliche Kaltmiete lag in Engelsdorf 2019 bei 6,72 Euro pro Quadratmeter und Monat gegenüber 6,03 Euro in ganz Leipzig. Mit Nebenkosten betrug sie in Engelsdorf im Mittel 8,40 Euro, im gesamten Stadtgebiet 8,18 Euro. Wie fast überall in Leipzig steigen auch in Engelsdorf seit einigen Jahren die Mieten.

Im Vergleich zum stadtweiten Mittel haben die Engelsdorferinnen und Engelsdorfer ein höheres Einkommen. Netto lag es 2019 pro Person bei durchschnittlich 1647 Euro, in ganz Leipzig bei 1438 Euro. Beim Nettoeinkommen pro Haushalt erreichten die Menschen 2019 in Engelsdorf 2177 Euro. Im gesamten Stadtgebiet betrug der Mittelwert 1891 Euro.

Der Anteil der Menschen, die von Erwerbseinkommen leben, lag 2019 bei 65 Prozent: etwas über dem Leipziger Durchschnitt von 61 Prozent. 34 Prozent der Engelsdorfer sind Rentnerinnen und Rentner, stadtweit finanzieren sich 28 Prozent der Leipziger durch Renten oder Pensionen. Von der gesamten Stadtbevölkerung bezogen 2019 sechs Prozent Arbeitslosenbezüge oder Sozialhilfe. 150 Engelsdorferinnen und Engelsdorfer waren im selben Jahr arbeitslos gemeldet: Laut Amt für Statistik und Wahlen sind das 2,6 Prozent der Erwerbsfähigen.

Bei den Wahlen für den Stadtrat, den Landtag, das Europaparlament 2019 und auch zum Bundestag 2017 hatte in Engelsdorf stets die CDU die Nase vorn, gefolgt von der AfD. Nicht jedoch bei der jüngsten Bundestagswahl im September 2021: Wie bundesweit überholte auch in Engelsdorf die SPD die CDU, die diesmal vor der AfD auf dem zweiten Platz landete.

Wie die SPD gehörte bei der Bundestagswahl 2021 auch die FDP zu den Gewinnerinnen. Bündnis ’90/Die Grünen verdoppelten ihr Ergebnis in Engelsdorf 2021 gegenüber 2017 zwar fast: von 3,9 auf 7,6 Prozent. Allerdings hatten sie in den drei Wahlen 2019 durchweg bessere Werte erreicht. Die Linke halbierte ihre 14,6 Prozent von der Bundestagswahl 2017 diesen September auf 7,2 Prozent.

Von Mathias Wöbking