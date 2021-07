Leipzig

Vom wuchtigen Sockel ragt das Bronze-Standbild Karl Heines in die Höhe. Der Standort an der Käthe-Kollwitz-Straße markiert die Schnittstelle zwischen dem alten Leipzig und dem Stadtteil, dessen Vater er ist: Plagwitz. Ohne Heines Leistungen als Industriepionier vor über 150 Jahren würde die innere Westvorstadt so nicht existieren. Sein Name steht für Aufbruch und visionäre Kraft. Merkmale, die das vielfältige, faszinierende Plagwitz auch heute noch ausmachen.

Mitte des 19. Jahrhunderts kaufte der Unternehmer und Politiker (1819-1888) eine Ansammlung kleiner Dörfer, sumpfiger Wiesen sowie ein Wäldchen und legte das riesige Gelände durch eine Kanalverbindung mit der Großstadt trocken. Elf Brücken und über 50 Straßen ließ er bauen, außerdem Gleise für Anschlüsse an Fernverbindungen legen, mehrfach gegen Widerstand aus dem Stadtrat. Dort galt der Mann als – um es im heutigen Jargon zu sagen – durchgeknallt.

Großbetriebe siedeln sich an

Doch Heine setzte sich durch. Zahlreiche Großbetriebe siedelten sich an, unter anderem ab 1869 die später weltbekannte Wäschefabrik Mey & Edlich. Den Leipziger Regisseur Tilo Esche fasziniert das Wirken des Unternehmers so sehr, dass er einen Film über ihn gemacht hat: „Das Erbe des Dr. Heine“ feiert am 11. September Premiere im Rahmen des Sommerkinos an der Plagwitzer Markthalle.

Tilo Esche (r.) und Roger Liesaus haben einen Dokumentarfilm über Karl Heine gemacht. Quelle: Dirk Knofe

Veranstalter der Open-Air-Vorführungen ist die Schaubühne Lindenfels. Deren Betreiber sind ebenfalls Protagonisten, die eine Vision nach Plagwitz zog – sehr lange nach der Industriellen und sehr kurz nach der Friedlichen Revolution. 1993 entdeckten Absolventinnen und Absolventen der Schauspielschule Jena das brachliegende Gebäude in der Karl-Heine-Straße 50, hinter dessen Mauern historische Ballsäle verwitterten. Mit Entschlossenheit, Idealismus, einer gesunden Portion Naivität und trotz finanziell dünner Decke verwandelten Anka Baier, René Reinhardt und Team die marode Immobilie in ein Theater.

Wandel zur Kulturmeile

Die Wiederbelebung der Nummer 50 nach dem Ende der DDR ist ein Impulsgeber für den Wandel der Straße. Der früher industriell verölte Reißverschluss zwischen Plagwitz und Lindenau mutierte zur quicklebendigen Strecke für Kultur, Gastronomie und Kreativwirtschaft. Dem war ein schmerzhafter Prozess vorausgegangen: Anfang der 90er wurden einige Fabriken, deren Ausstattung internationalen Standards nicht genügte, stillgelegt. Die teilweise verfallenen Anlagen bissen Abrissbagger weg. Ganz zu schweigen vom bitteren Rationalisieren: Hunderte verloren ihre Arbeit.

Mit den Jahren wurden Brachflächen und Lücken gefüllt, die Sanierung der vorwiegend aus der Gründerzeit stammenden Immobilien schritt voran. Dazu entstanden immer neue Kultur-Hotspots: der Lindenfels Westflügel 2003 als internationales Figurentheaterzentrum, das Westwerk, der lange geschlossene Felsenkeller, die Heilandskirche, dazu Galerien, Kneipen, Restaurants und Start-Up-Unternehmen. Plagwitz gilt als Hotspot der kreativen Szene.

Markthalle etabliert sich

Ein wachgeküsstes Areal hat mit Tilo Egenberger zu tun: Mit seinem Lebensmittelhandel zog er 2018 in die in der Markranstädter Straße, in Nachbarschaft zu den Clubs Täubchenthal und Elipamanoke. An jedem Wochenende gibt’s in Egenbergers Markthalle verpackungsfreie, in der Region produziertes Obst, Gemüse und mehr. Seine Gründerküche, die Neustarter bei der Lebensmittelproduktion und -entwicklung unterstützt, hat gerade den ersten Preis beim Ideenwettbewerb „Innovationszentren der Zukunft“ des Sächsischen Wirtschaftsministeriums gewonnen.

Tilo Egenberger vor der Plagwitzer Markthalle. Quelle: Dirk Knofe

Plagwitz bleibt also in ständiger Bewegung. Selbst die lange Zeit so graue und laute Zschochersche Straße blüht auf. Hier betreibt Heike Grümmer ihre kleine, beliebte Buchhandlung, die am 1. Dezember 30 Jahre alt wird. Die Entwicklung ihres Viertels hat die 57-Jährige, die seit ihrer Geburt im Haus hinter dem Laden wohnt, mit Spannung verfolgt. „Dass es jetzt so viel Kultur und Gastronomie gibt, gefällt mir sehr“, sagt Grümmer. „Dadurch ist es natürlich lauter geworden, aber das ist zu verschmerzen.“ Durch den gestiegenen Publikumsverkehr wuchs auch der Kundenstamm, „es kommen mehr junge Leute als früher“.

Hoher Erholungswert

Die Buchhändlerin verweist zudem auf den Erholungswert in ihrem Viertel. Der an Idylle nicht zu übertreffende Karl-Heine-Kanal, der durch Schleußig, Plagwitz und Lindenau fließt, zieht die Menschen zum Paddeln aufs Wasser – für Touristen und Hinzugezogene ein Auslöser, sich endgültig in die Stadt zu verlieben. Auch als alteingesessener Leipziger geht einem immer wieder das Herz auf, wenn sich vor einem die prachtvolle Kulisse der früheren Buntgarnwerke erhebt und in der Weißen Elster spiegelt. Längst wurde das Innenleben dieser architektonischen Pracht in exklusive Wohnungen umgewandelt.

Mit der Attraktivität stieg die Bevölkerungszahl des Stadtteils. Wohnten anno 2000 noch 8500 Menschen hier, waren es 2020 fast doppelt so viele. Das Durchschnittsalter ist mit 37,7 Jahren relativ niedrig. Kehrseite der Entwicklung: Miet- und Grundstückspreise zogen an, die Vokabeln „Verdrängung“ und „Gentrifizierung“ sind unliebsame Untermieter. Die ängstliche Frage wird lauter, ob das Geld den Charakter von Plagwitz verdirbt. Ob der Pioniergeist überlebt, der besondere Charme des Ungezwungenen.

Die Zivilgesellschaft ist gefragt

Thorsten Mehnert hofft und setzt darauf. „Plagwitz bleibt spannend und lebenswert, wenn es ‚unfertig’ und in Bewegung bleibt“, sagt der Vorstand der Stiftung „Ecken wecken“, „wenn Menschen weiterhin Lust darauf haben, ihr Quartier mitzugestalten – und dabei Gegensätze nicht nur aushalten, sondern diese gemeinsam als Inspiration für Neues nutzen.“ Projekte, wie die der Stiftung setzen sich für eine nachhaltige Zukunft ein, für ideellen Gewinn jenseits von wirtschaftlichem Wachstumszwang. So beteiligte sich „Ecken wecken“ an der Neugestaltung des Plagwitzer Bürgerbahnhofs, fördert Umweltbewusstsein und zivilgesellschaftliches Engagement.

Thorsten Mehnert vom Verein „Ecken wecken“ vor dem Bürgerbahnhof am Bahnhof Plagwitz. Quelle: Andre Kempner

Eine Entwicklung, die Karl Heine als Befürworter der Innovation sicher gefallen würde. Übrigens: Die Nachbildung des Denkmals wurde vor fast genau 20 Jahren eingeweiht. Und obwohl Stadtführer und Lexika es behaupten, wurde das Original keineswegs im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. Die Wahrheit verrät Tilo Esches Film.

Von Mark Daniel