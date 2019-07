Waldheim

Seit mehr als 50 Jahren existiert das Augenoptikfachgeschäft Augenoptik Krause auf dem Waldheimer Obermarkt, das aktuell in zweiter Generation von Heike und Jürgen Krause geführt wird. Und mit Tochter Sandra, die das Geschäft im nächsten Jahr übernimmt, steht die dritte Generation bereits in den Startlöchern. Doch was macht eigentlich ein solches Familienunternehmen aus?

Handwerk und Schnelligkeit

In der eigenen Werkstatt mit modernsten Schleifmaschinen fertigen die Mitarbeiter von Augenoptik Krause alle Brillen selbst. Nach Erhalt der Roh-Gläser werden diese in die vom Kunden ausgewählte Brillenfassung eingearbeitet. So ist es möglich, von heute auf morgen eine Brille mit Lagergläsern zu bekommen. Ebenso können bei einer defekten Brille die Gläser per Hand in ein neues Gestell eingeschliffen werden. Kleinere Reparaturen werden meist sofort erledigt und sind oft kostenfrei.

Service: Augenprüfung und Führerschein-Sehtest

Ist die Brille verbogen oder soll in neuem Glanz erstrahlen, kann der Kunde bei einer Tasse Kaffee den kostenfreien Service des Optikerfachgeschäftes nutzen. Neben der professionellen Augenprüfung kann innerhalb weniger Minuten auch ein Führerschein-Sehtest durchgeführt werden. Für Kunden die keine Brillen tragen möchten, sind Kontaktlinsen eine gute Alternative. Die richtige Anpassung ist dabei das A und O. Menschen, die mittels Brille keine ausreichende Sehfähigkeit mehr erreichen, erhalten durch vergrößernde Sehhilfen wieder mehr Lebensqualität. Diese werden vor Ort ausgewählt und angepasst. Augenoptik Krause führt regelmäßig Hausmessen von Fassungswechselsystemen durch, sodass die Kunden in lockerer Atmosphäre aus der gesamten Kollektion wählen können. Ist es jemandem nicht möglich, das Ladengeschäft aufzusuchen, kommt der Fachmann auch nach Hause.

Individualität für scharfe Sicht

Seit Jahresbeginn ist es bei Augenoptik Krause möglich, mit Hilfe des DNEye Scanners eine Art Fingerabdruck des Auges zu erstellen, um die DNA des Auges zu ermitteln. Das Messgerät ermittelt mehr als 7.000 Messpunkte der Hornhaut. So ist es möglich die Glasstärken präzise festzustellen - auch bei weit geöffneten Pupillen, wie es in der Dunkelheit der Fall ist. Weltweit einzigartig werden die Daten in das Brillenglas aus dem Hause Rodenstock übertragen und bieten so auch nachts eine scharfe Sicht. Zudem dient der DNEye Scanner als Gesundheitsvorsorge, da der Optiker Auffälligkeiten an der Augenlinse erkennen und den Augeninnendruck ermitteln kann.

Qualität und Kundenbindung

Kaum etwas ist so einzigartig wie das Auge. Darum verdient es auch einen Maßanzug und keine Massenware. Für Augenoptik Krause hat beste Qualität bei allen Leistungen oberste Priorität. Dabei steht die individuelle Betreuung der Kunden im Mittelpunkt. Das Team von Augenoptik Krause hat immer ein offenes Ohr. Außerdem wird für jeden Geldbeutel die passende Brille gefunden.

